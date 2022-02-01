Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#Ангара#Восточный#От первого лица01.02.2022 11:10

От первого лица: Сергей Кузнецов о макете ракеты «Ангара» для космодрома Восточный

Генеральный конструктор Конструкторского бюро «Салют» имени В.М. Мясищева (входит в Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева Госкорпорации «Роскосмос») Сергей Кузнецов рассказал о создании макета ракеты-носителя «Ангара-А5М», предназначенного для проведения испытаний на космодроме Восточный.

«На Восточном в настоящее время готовится наземная космическая инфраструктура для пусков ракеты „Ангара“ — строится стартовый комплекс и создаются рабочие места на техническом комплексе для сборки и подготовки к пускам ракет „Ангара-А5“ и „Ангара-А5М“. Для отработки инфраструктуры Центром Хруничева создается специальный электрозаправочный макет ракеты („НЖ — наземный жидкостный“) с целью исключения рисков повреждения летной ракеты», — сказал Сергей Кузнецов.

По его словам, «НЖ» представляет собой габаритно-массовый макет ракеты «Ангара-А5М» в натуральную величину.

«Те системы, которые участвуют в заправке и подготовке на стартовом комплексе, сделаны в макете полностью функциональными, чтобы с их помощью можно было отработать наземные системы перед заправкой первой летной ракеты. Также макет позволит отработать на техническом комплексе все механосборочные операции — сборку „пакета“ ракеты, стыковку ступеней, проведение пневматических проверок и часть электрических испытаний», — пояснил Сергей Кузнецов.

Он отметил, что замечания, которые могут возникнуть при испытаниях с участием «НЖ», будут проанализированы и устранены. В дальнейшем макет намечается использовать в том числе для отработки новых пилотируемых кораблей, которые планируется запускать с Восточного.

«В настоящее время выпущена конструкторская документация на макет, идет его изготовление на омской площадке Центра Хруничева — Производственном объединении „Полет“. Уже полностью сварены баки, идут их проверки и сборка универсальных ракетных модулей», — сообщил Сергей Кузнецов.

По его словам, в течение 2023 года макет пройдет испытания на Восточном.

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