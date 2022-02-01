Открыта регистрация на 11 событий проекта «Бегом по Золотому кольцу»

Source: Russia Ministry of Sport

Проект «Национальное беговое движение», который реализуется при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, приглашает принять участие в 11 событиях серии «Бегом по Золотому кольцу». В новом сезоне старты проекта пройдут с мая по август в 11 городах Центрального федерального округа. В беговой серии планируется участие более 25 000 человек.

В 2022 году принять участие в забеге и получить заслуженную медаль можно не только пробежав дистанцию в формате офлайн, но и онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на дистанцию с пометкой «онлайн» и в обозначенные сроки преодолеть выбранные километры в удобном для вас месте. Результаты будут зафиксированы в протоколе соревнований выбранной дистанции. В рамках серии есть следующие дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, а также детские дистанции 300/400 м и 600/800 м.

На IX Ярославском полумарафоне «Золотое кольцо» вновь пройдёт Чемпионат России по полумарафону. В 2021 году выступление наших профессиональных легкоатлетов подарило два официальных рекорда России. Для ценителей высоких результатов радостная новость: теперь в Ярославле можно стартовать вместе с лучшими атлетами страны. Для этого нужно иметь соответствующий результат в своем беговом портфолио и отправить заявку на участие.

Также в рамках проекта в третий раз пройдёт Чемпионат России по бегу по шоссе на 10 км в категории Masters. В Переславле соберутся сильнейшие профессиональные спортсмены возрастной категории 35+, а также любители, у которых есть соответствующий результат в беговом портфолио, позволяющий принять участие в официальном соревновании.

Зарегистрироваться на старты сезона 2022 года можно на сайте goldenringrun.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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