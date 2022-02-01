Н. Семисотов провел прием представителей социально ориентированных НКО Волгоградской области

Source: Russia – Council of the Federation

Общественники представили сенатору свои инициативы в сфере поддержки семей с детьми.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области в ходе работы в регионе провел прием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.

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Члены инициативной группы, в числе которых член общественной палаты Волгограда Оксана Муртазаева и глава одной из некоммерческих организаций Сергей Гибадуллин, обратились к сенатору с инициативой по открытию в Волгограде единого диагностического центра для детей, страдающих орфанными заболеваниями, в частности, муковисцидозом. По словам заявителей, предварительная работа в этом направлении велась, однако есть определенные организационные трудности.

Николай Семисотов поддержал инициативу общественников. «Задача глобальная, требующая серьезных временных, организационных и финансовых ресурсов. Но учитывая важность появления такого центра для детей, страдающих редкими заболеваниями, считаю, что ее решение не следует откладывать», – отметил сенатор.

Директор волгоградской региональной организации Анна Апакова обратилась к Николаю Семисотову с вопросом, касающимся льгот на оплату детского сада для родителей трех и более детей. По словам заявительницы, размер и перечень данных льгот не имеет единого стандарта в муниципальных образованиях Волгоградской области. Предложение общественников заключается в том, чтобы привязать льготу именно к удостоверению многодетной семьи, даже если кто‑то из детей уже достиг совершеннолетия.

Сенатор рекомендовал представителям организации оформить их предложения в официальном обращении, на основании которого можно будет провести обсуждение этой темы в Волгоградской областной Думе и найти оптимальное решение, которое будет учитываться при формировании бюджета.

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