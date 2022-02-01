Source: Russia Federal Space

#Москва#Национальный космический центр01.02.2022 21:29

На стройплощадке НКЦ монтируют уникальную систему ветрозащиты

Для строительства 47-этажной башни Национального космического центра (НКЦ) в Филёвской пойме применят уникальную систему самоподъемной ветрозащиты, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Сейчас ведется монтаж экранов самоподъемной ветрозащиты, которая состоит из 27 щитов высотой четыре метра. Ее особенность — независимая система подъема: для перемещения ветрозащитных экранов между уровнями башни не потребуется использование специализированных кранов, весь процесс движения обеспечит гидравлика», — сказал Юрий Кравцов.

Руководитель Мосинжпроекта (управляющей компании по строительству объекта) подчеркнул, что самоподъемная система ветрозащиты позволит вести работы круглосуточно и при любых погодных условиях.

Как отметил генеральный директор «МИП-Строй 1» (входит в ГК «Мосинжпроект») Константин Маслаков, применение на строительстве высотной части НКЦ комплексной системы, состоящей из самоподъемной гидравлической опалубки и ветрозащиты, существенно оптимизирует процесс организации работ.

«Впервые в своей практике компания ведет высотное строительство собственными силами. Этому решению предшествовала серьезная подготовка инженерно-технического персонала, прошедшего стажировку у ведущего европейского производителя опалубочных систем, а также выбор актуальных технологий, которые отвечают принятым холдингом на строительной площадке НКЦ высоким стандартам охраны труда и промышленной безопасности», — пояснил Маслаков.

Он добавил, что широкое использование средств малой механизации, нестандартных технологий и материалов позволит выйти на темп строительства до трех этажей высотной части в месяц.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил о готовности основных конструкций восьмого этажа высотной части Национального космического центра. Кроме того, завершается монтаж металлических конструкций галереи, закончены монолитные работы почти на всех блоках низкоэтажной части здания.

«При возведении высокоэтажной части НКЦ используются передовые технологии механизации строительства и нестандартные материалы. Например, бетонирование монолитного каркаса башни ведется с использованием уникальной самоуплотняющейся бетонной смеси», — сказал Андрей Бочкарёв.

Национальный космический центр создается Правительством Москвы совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» по поручению президента России Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты.

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