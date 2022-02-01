Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-2001.02.2022 17:24

На Байконуре началась выгрузка ракеты «Союз 2.1а» под корабль «Прогресс МС-20»

На космодроме Байконур продолжаются плановые мероприятия по подготовке к запуску грузового корабля «Прогресс МС-20». Ранее эшелон с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1а» с подъездных путей был подан в монтажно-испытательный корпус площадки № 112.

В понедельник, 31 января 2022 года, началась их выгрузка. В соответствии с графиком работы продлятся два дня, затем блоки ракеты-носителя будут переведены в режим хранения. Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»). В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все мероприятия проходят со строгим соблюдением всех эпидемиологических норм.

Напомним, что ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На ракетах-носителях «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило технические и эксплуатационные характеристики ракет.

На этапе 1а создан унифицированный носитель «Союз-2.1а» для различных типов головных блоков с диаметрами головных обтекателей до 4,11 м. Ракета-носитель характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» планируется 3 июня в 12:33 мск со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур.

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