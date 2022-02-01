Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика01.02.2022 13:47

Космонавты учатся «выживать» в лесу

Тренировки по «выживанию» в зимнем лесу обычно приходятся на самый суровый месяц года — февраль. В прошлом году он оправдал свою репутацию, стоял крепкий мороз. Одному из условных экипажей, ночевавших в лесу, пришлось столкнуться с резким похолоданием.

«Температура ночью дошла до минус 25 градусов, зато было сухо. Мы имели возможность сидеть у костра под открытым небом и не бояться, что пойдет дождь», — год назад делился впечатлениями космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

В этом году ни холода, ни дождя опасаться не стоит, по крайней мере, первому условному экипажу. На градуснике — чуть ниже нуля. Однако, оказывается, и такую погоду нельзя назвать комфортной для участников тренировок.

«Сейчас всё-таки относительно тепло на улице. Физический труд приводит к потере организмом влаги. Ребятам придется тратить время и силы на просушивание своего снаряжения. Кроме того, у них возникнут трудности с разжиганием костра, дрова недостаточно сухие. Да и поддерживать огонь будет не совсем просто. Легче всего справляться с поставленными задачами при температуре от 10 до 15 градусов мороза. Это оптимальные погодные условия», — рассказал начальник отдела экстремальных видов подготовки космонавтов ЦПК Анатолий Забрусков.

Первыми к тренировкам по действиям экипажа при посадке в лесисто-болотистой местности зимой приступили кандидаты в космонавты Арутюн Кивирян, Александр Колябин и Сергей Тетерятников. Почти двое суток они проведут в лесу. В ожидании спасателей необходимо найти подходящее место для импровизированного лагеря, расчистить территорию, собрать дрова, разжечь костер, построить два вида укрытия: шалаш и «вигвам». Кандидаты в космонавты должны поддерживать связь со спасателями: сообщать о своём местоположении, подавать сигналы. Обязательная часть испытаний — оказание первой помощи пострадавшим.

Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян прошли курс теоретической и практической подготовки к испытаниям в лесу. Насколько успешно они справятся с поставленными задачами, оценят их наставники по окончанию тренировки. Особый спрос — с Арутюна Кивиряна, командиру экипажа выставляют отдельную оценку, определяя насколько грамотно и эффективно он управлял подопечными. Кстати, за период общекосмической подготовки каждый из кандидатов в космонавты примерит на себя роль командира экипажа на подобных тренировках в различных климатогеографических зонах.

Следом за кандидатами в космонавты навыки по «выживанию» в лесу должны продемонстрировать еще два условных экипажа, куда планируют включить космонавтов Роскосмоса и астронавтов NASA. Цикл тренировок завершится 10 февраля. Они проводятся с целью подготовки космонавтов к возможной нештатной ситуации, связанной с приземлением спускаемого аппарата в подобной местности при схожих погодных условиях.

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