Добыча и поставки газа: итоги января

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 февраля 2022, 14:30

За январь 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 47,4 млрд куб. м газа. Это на 0,5 млрд куб. м (на 1%) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания увеличила на 3,2% (на 1,1 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 11,4 млрд куб. м, что на 41,3% (на 8 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В отдельные страны поставки выросли — в Болгарию (на 20,6%) и Боснию и Герцеговину (на 12,9%). Компания продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах — на 27,2% (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объема газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 30 января составляет всего 38,1 млрд куб. м, что на 2,7 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 11,4 млрд куб. м. Это на 46,3% (на 9,8 млрд куб. м) ниже показателя прошлого года и на 3,9 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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