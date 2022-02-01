В Минспорте состоялось очередное заседание Оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских зимних играх в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 февраля, прошло очередное заседание Оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика). Провёл заседание руководитель штаба, заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

В состав Оперативного штаба входят представители Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального медико-биологического агентства, ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Штаб продолжает работу в режиме 24/7 и оперативно решает вопросы, связанные с подготовкой и участием российских спортсменов в Играх-2022. Участники совещания обсудили вопросы организации приезда, размещения, нахождения, медицинского обеспечения и ПЦР-тестирования олимпийской команды России в Пекине.

В Китай прибыли уже 235 представителей российской олимпийской сборной – это команды по биатлону, конькобежному спорту, хоккею (женщины), санному спорту, фигурному катанию на коньках, фристайлу (кроме ски-кросса), лыжным гонкам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина, бобслею. 214 членов сборной (128 спортсменов и 86 тренеров и специалистов) продолжают заключительный этап подготовки, из них 180 человек (108 спортсменов и 72 тренера и специалиста) – на территории Российской Федерации, 34 (20 спортсменов и 14 тренеров и специалистов) находятся на сборах за рубежом. Из восьми субъектов Российской Федерации, где спортсмены проводили заключительный этап подготовки к Играм, сборные команды сейчас готовятся в трёх – Новосибирской, Московской и Челябинской областях.

В заседании Оперативного штаба приняли участие представители Челябинской области, где тренируется сборная команда России по фристайлу в дисциплине ски-кросс, – начальник управления спорта Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Анна Кодина и директор горнолыжного комплекса «Солнечная долина» Артём Рейтер.

Они доложили, что тренировочные мероприятия с участием спортсменов сборной команды России по фристайлу проходят в Челябинске согласно плану и при строгом соблюдении утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором и согласованного ФМБА Регламента по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при проведении тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту России, и региональных спортивных объектах. Спортсмены ежедневно сдают ПЦР-тесты. Команда обеспечена всеми необходимыми условиями для подготовки к Играм-2022.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях планируется участие около 3000 спортсменов, представляющих 90 национальных олимпийских комитетов. Будет разыграно 109 комплектов медалей в следующих видах спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по всем видам спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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