Встреча с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Спасибо большое, что нашли время приехать.

На мой взгляд, действительно, очень продуктивная была встреча. Надо сказать, что беспрецедентная по времени нашего общения, но и по результатам, потому что все-таки, действительно, мы поработали по конкретным поставленным Вами вопросам. Важно, что они практически все реализуемы.

Еще раз спасибо. И всего самого доброго!

Извините, пожалуйста, что в силу ограничений нам приходится вот так, на расстоянии друг с другом общаться. Но это не помешало нам обсудить все вопросы, которые представляют взаимный интерес.

В.Орбан Орбан ВикторПремьер-министр Венгрии (как переведено): Спасибо большое.

Мы все вопросы обсудили. Очень удовлетворен развитием российско-венгерских отношений.

Венгрия – это страна совершенно другой величины, нежели Россия. Безусловно, вопросы мировой политики могут решать только большие страны. Но я очень надеюсь, что тот вклад, который мы могли сделать в дело укрепления мира и в достижение договоренностей, мы смогли осуществить.

В.Путин: Спасибо большое.

До встречи! Мы всегда будем в контакте.

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