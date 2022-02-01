Встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Ваше святейшество!

Поздравляю Вас с праздником.

Патриарх Кирилл: Благодарю Вас сердечно.

В.Путин: День интронизации – день, который отмечает вся православная церковь именно как праздник. Это особое событие не только в жизни Русской православной церкви, но и всей страны, потому что роль Русской православной церкви в жизни общества растет, и она за последние годы приобрела очень большое значение. И все, что Вы делаете для укрепления мира, согласия в России, в нашей стране, что Вы делаете для поддержания социального самочувствия в обществе, чрезвычайно важно для нашей страны.

Я Вас еще раз поздравляю и желаю Вам всего самого доброго.

Патриарх Кирилл: Благодарю Вас сердечно за добрые слова, Владимир Владимирович.

Церковь на протяжении всей истории всегда стремилась делать все для того, чтобы человек становился лучше и чтобы человеку стало лучше – вот это двуединая задача. Она всегда озабочена условиями, в которых люди живут, материальными, духовными условиями, и она озабочена тем, чтобы вне зависимости даже от некоторых трудностей, с которыми человек сталкивается, постоянно шло духовное возрастание личности – такая задача перед церковью стоит две тысячи лет.

Не всегда с полным успехом она справляется с решением этих задач, но благодарю Бога за то, что сегодня русская церковь делает все для того, чтобы действительно жизнь человека становилась лучше и чтобы наш человек тоже возрастал – в первую очередь духовно, интеллектуально и даже физически становился здоровее.

В.Путин: С праздником, Ваше святейшество!

Патриарх Кирилл: Спасибо, Владимир Владимирович.

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