А. Шевченко провел совещание, посвященное повышению кадрового потенциала органов местного самоуправления

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы подготовки специалистов по договорам о целевом обучении.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел совещание, посвященное вопросам повышения кадрового потенциала органов местного самоуправления, связанным с подготовкой специалистов по договорам о целевом обучении.

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В обсуждении участвовали сенаторы РФ Людмила Скаковская, СкаковскаяЛюдмила Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа статс-секретарь – заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, статс-секретарь – заместитель Министра просвещения РФ Андрей Корнеев, председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский, заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.

Андрей Шевченко напомнил, что вопрос о целевом обучении был поднят на заседании Совета по местному самоуправлению при СФ 17 января текущего года. Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области поручил собрать рабочую группу, обсудить эту тему более подробно и найти решение имеющихся проблемных вопросов.

В основном заказчиками целевого обучения для муниципалитетов выступают субъекты Федерации, но очевидно, что одним регионам здесь не справиться

Андрей Шевченко обозначил вопросы, которые требуют решения. В частности, это проблема снижения количества обучающихся по договорам о целевом обучении. «Мы знаем, что в основном заказчиками целевого обучения для муниципалитетов выступают субъекты Федерации, но очевидно, что одним регионам здесь не справиться. Поэтому предлагаю подумать над тем, что мы можем сделать на федеральном уровне, чтобы увеличить количество обучающихся целевиков».

Еще одна проблема заключается в том, что абитуриенты, которые изначально заявлялись на целевые места для органов местного самоуправления, получают достаточные баллы по ЕГЭ и переводятся на бюджетные места, отметил сенатор.

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Елена Авдеева

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Елена Авдеева

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«Требования по ЕГЭ одинаковы, поэтому понятно, что учиться без обязательств всегда более привлекательно», — сказал Андрей Шевченко. Он предложил подумать о системе стимулов и преференций или корректировке существующих требований.

Андрей Шевченко напомнил, что в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Документ принят в первом чтении, идет его обсуждение на местах. «Думаю, сейчас самое время в рамках предстоящей реорганизации по новому закону принимать решения в том числе о подготовке специалистов для органов МСУ. Без кадровой поддержки будет сложно работать по этой реформе».

Петр Кучеренко проинформировал о работе Министерства по расширению использования дистанционных образовательных технологий при реализации программ для муниципальных и государственных служащих. Также дорабатываются механизмы направления студентов — юристов и экономистов и обучающихся по специальности «государственное муниципальное управление» на практику в органы местного самоуправления.

Он отметил, что, как показывает опыт, при направлении на целевое обучение регионы делают акцент на медицинских и педагогических специальностях, органы МСУ редко выступают заказчиками.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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