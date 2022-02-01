А. Чернышев: СФ продолжает мониторить в регионах исполнение закона о системах учёта электроэнергии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание с представителями электросетевых и сбытовых организаций Иркутской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области провел онлайн-совещание по реализации Федерального закона, регламентирующего развитие систем учёта электрической энергии. В мероприятии приняли участие министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, представители региональной службы по тарифам и ресурсоснабжающих организаций региона.

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Сенатор напомнил, что закон предполагает установку в жилом фонде интеллектуальных приборов учёта, которые в автоматическом режиме передают показания потребляемой электроэнергии. «Проводить замену счётчиков и их поверку должны ресурсоснабжающие организации за свой счёт. Для граждан услуга по замене приборов учёта является абсолютно бесплатной», — подчеркнул Андрей Чернышев.

«Совет Федерации мониторит реализацию данного закона во всех субъектах РФ. Сенаторы работают во взаимодействии с Министерством энергетики РФ, в контакте с региональными органами власти и жителями», — отметил Андрей Чернышев.

Участники совещания обсудили нюансы реализации закона в Иркутской области. Был выявлен ряд сложностей, с которыми сталкиваются энергетики: отсутствие компенсации затрат на приобретение оборудования в полном объёме, нехватка квалифицированных монтажников, рост стоимости приборов учёта в среднем на 35 процентов. Для отдалённых районов Приангарья серьёзной проблемой также является отсутствие устойчивой сотовой связи, посредством которой должна осуществляться передача данных о потреблённой электроэнергии. В связи с этим у некоторых компаний возможно отставание от графика, установленного законом.

«Все обозначенные проблемы будут проанализированы сенаторами. Очень важно держать руку на пульсе и подключаться к решению проблем там, где это требуется. Безусловно, нужно учитывать возможности всех участников процесса», — резюмировал Андрей Чернышев.

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