А. Базилевский провел прием граждан в Хабаровске

Source: Russia – Council of the Federation

Жители региона обратились к парламентарию за содействием в решении ряда актуальных вопросов социально-экономического характера.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Андрей Базилевский БазилевскийАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края в ходе работы в субъекте РФ провел прием граждан в г. Хабаровске. Жители региона обратились к парламентарию с просьбами о содействии в решении ряда актуальных вопросов социально-экономического характера.

Андрей Базилевский

Был поднят вопрос развития института приемных семей. Обсуждались темы защиты прав несовершеннолетних, социальное обеспечение отдельных категорий граждан. Были высказаны предложения по реализации проектов в сфере образования, защиты окружающей среды.

«По итогам работы даны необходимые разъяснения и консультации, подготовлены обращения в федеральные и региональные органы власти. Предложения обсуждены с уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае, региональным министерством образования и науки», — сообщил Андрей Базилевский.

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