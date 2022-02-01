Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Главноеа#Астрономия01.02.2022 01:00

Астрономический прогноз на февраль 2022 года

Московский планетарий подготовил астрономический прогноз на февраль 2022 года. Высоко в восточной области неба Большая Медведица приближается к зениту, под ней находятся созвездия Гончие Псы, Волопас и Северная Корона, левее которых, в северо-восточной стороне, поднимаются созвездия Геркулес и Лира, а над ними — Голова Дракона.

Невысоко над северной стороной горизонта расположен Цефей, левее его — Кассиопея и правее, у самого горизонта, Лебедь. На северо-западе видны созвездия Телец и Возничий, правее которых созвездие Персей, а под ним склоняется к горизонту созвездие Андромеда. На западе расположился Овен и заходящие созвездия Рыбы и Кит.

На юге расположен Лев с его главной звездой Регул (α Льва; +1,35m), восточнее из-за горизонта восходит ромбовидное созвездие Дева с яркой голубоватой звездой Спика (α Девы; +1,04m), левее и выше Девы видно созвездие Волопас с яркой оранжевой звездой Арктуром (α Волопаса; −0,05m).

На юго-западе высоко располагаются Близнецы и Малый Пес и невыразительный Единорог, немного к востоку от Близнецов заметен Рак, ниже которого начинается растянувшаяся далеко на юго-восток Гидра. У самого горизонта сияет великолепный Сириус (α Большого Пса; −1,46m) и правее — красивое созвездие Орион.

СОЛНЦЕ

Солнце движется по созвездию Козерога до 16 февраля, а затем переходит в созвездие Водолея. В феврале продолжительность дня быстро увеличивается, достигая к концу месяца 10 часов 36 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 17 до 26 градусов.

Февраль — не лучший месяц для наблюдений Солнца, тем не менее, наблюдать центральное светило можно весь день. Наблюдения пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить практически в любой телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом (если пятна достаточно крупные).

Нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением солнечного фильтра.

ЛУНА

1 февраля — новолуние 08:49

8 февраля — Луна в фазе первой четверти 16:52

11 февраля — Луна (Ф= 0,73+) в апогее своей орбиты на расстоянии 404896 км от Земли (видимый диаметр 29 угловых минут 31 секунды) 05:38

16 февраля — полнолуние 20:00

24 февраля — Луна в фазе последней четверти 01:35

27 февраля — Луна (Ф= 0,18-) в перигее своей орбиты на расстоянии 367785 км от Земли (видимый диаметр 32 угловые минуты 30 секунд) 01:26

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ

1 февраля — Луна (Ф= 0,00+) проходит южнее Сатурна (день)

3 февраля — Луна (Ф= 0,09+) проходит в 4,2° южнее Юпитера (-2,0m) 23:10

4 февраля — Луна (Ф= 0,1+) проходит в 3° южнее Нептуна (+7,9m) 03:00

10 февраля — Луна (Ф= 0,66+) проходит в 7° севернее Альдебарана (+0,9m) 10:00

14 февраля — Луна (Ф= 0,93+) проходит в 2,6° южнее Поллукса (+1,2m) 02:00

15 февраля — Луна (Ф= 0,97+) проходит в 3,2° севернее звездного скопления Ясли (М44) 02:42

17 февраля — Луна (Ф= 0,99-) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) 00:00

21 февраля — Луна (Ф= 0,8-) проходит в 5° севернее Спики (+1,0m) 02:00

24 февраля — Луна (Ф= 0,46-) проходит в 3° севернее Антареса (+1,1m) 10:00

27 февраля — Луна (0,15+) проходит в 3,5° южнее Марса 11:00

27 февраля — Луна (0,15+) проходит в 9° южнее Венеры (-4,6m) 12:00

28 февраля — Луна (0,05+) проходит в 3,7° южнее Меркурия 23:07

ПЛАНЕТЫ

4 февраля — Меркурий в стоянии с переходом от попятного движения к прямому 02:00

4 февраля — Сатурн в соединении с Солнцем 22:00

7 февраля — покрытие Урана (+5,8m) Луной, невидимое в России 23:00

16 февраля — Венера (-4,6m) проходит в 6° севернее Марса (+1,3m), видимого в телескоп 18:00

17 февраля — Меркурий в максимальной утренней (западной) элонгации: 26,3° (утро)

17 февраля — окончание вечерней видимости Юпитера (-2,0m)

23 февраля — окончание вечерней видимости Нептуна (+7,9m)

28 февраля — Меркурий в афелии

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ В ФЕВРАЛЕ 2022:

Не виден: Сатурн в соединении с Солнцем 4 февраля

Вечером: Уран, Нептун, Юпитер (до середины месяца);

Утром: Меркурий, Венера, Марс

Меркурий (от +1,5 m до 0,0m): наблюдается на утреннем небе, на юго-востоке не более часа постепенно увеличивая угловое расстояние от дневного светила до момента максимальной западной элонгации 17 февраля (26 градусов). Планета перемещается попятно по созвездию Стрелец, с 4 февраля двигаясь в одном направлении с Солнцем. До 15 февраля Меркурий движется в созвездии Стрелец, потом перейдет в созвездие Козерог.

Венера (-4,9m): наблюдается на утреннем небе, на юго-востоке в созвездии Стрелец, удаляясь к западу от Солнца до 45 градусов к концу месяца. Видимый диаметр уменьшается от 50″ до 32″. Фаза Венеры увеличивается от 0,14 до 0,38. В телескоп наблюдается яркий серп без деталей.

Марс (+1,3m): наблюдается на фоне утренней зари у горизонта на юго-востоке не более часа в созвездии Стрелец.

Юпитер (-2,0m): наблюдается вечером на юго-западе в созвездии Водолей невысоко над горизонтом. К концу месяца Юпитер заканчивает видимость. Диск планеты различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали.

Сатурн (+0,7m): 4 февраля в соединении с Солнцем. Весь месяц планета не видна, только в конце февраля Сатурн можно будет найти на фоне утренней зари в южных районах страны. Планета перемещается по созвездию Козерог. Перемещения Сатурна на фоне звезд с 1 по 13 февраля можно наблюдать в поле зрения космической солнечной обсерватории SOHO. Сатурн — яркий объект, смещающийся слева направо под Солнцем.

Уран (+5,7m): наблюдается вечером и ночью в созвездии Овен. На очень темном небе, когда полностью стемнеет, можно попробовать найти его невооруженным глазом.

Нептун (+7,9m): наблюдается вечером в созвездии Водолей. К концу месяца заканчивает свою вечернюю видимость. Его блеск +7,9 m — этот объект по силам и биноклю, и небольшому телескопу.ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ФЕВРАЛЕ В ТЕЛЕСКОП?

Двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея;

переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца, β Лиры;

рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея;

шаровые звездные скопления: М3 (Гончие Псы);

туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;

галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М51 и М94 в созвездии Гончие Псы.

MIL OSI