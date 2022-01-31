Ю. Лазуткина: В Пензенской области успешно реализован социальный проект в сфере школьного познавательного туризма

Source: Russia – Council of the Federation

В пензенской области состоялась презентация книги, которая стала результатом длительной работы с детьми из социально-реабилитационных центров, интернатов и детских домов.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщила, что в регионе проведена масштабная работа по реализации социального проекта «Школьный познавательный туризм», в котором приняли участие более 160 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в социальных детских учреждениях. Ребята из Спасского детского дома, Областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, школы-интерната №1 г. Пензы, Неверкинской школы-интерната. Помощь в организации культурных мероприятий оказали и сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области.

В пензенской области состоялась презентация книги, которая стала результатом длительной работы с детьми из социально-реабилитационных центров, интернатов и детских домов

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В пензенской области состоялась презентация книги, которая стала результатом длительной работы с детьми из социально-реабилитационных центров, интернатов и детских домов

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В пензенской области состоялась презентация книги, которая стала результатом длительной работы с детьми из социально-реабилитационных центров, интернатов и детских домов

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«Ребята в течение полутора лет посещали исторические места, достопримечательности и уникальные объекты Пензенской области. Свои впечатления дети отразили в книге в виде творческих рисунков и рассказов о родном крае», — рассказала сенатор. Она отметила, что книга, стала результатом длительной работы с детьми из социально-реабилитационных центров, интернатов и детских домов.

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