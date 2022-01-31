Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС31.01.2022 15:02

Уникальный гиперспектрометр установят на МКС

Уникальный гиперспектрометр для дистанционного зондирования Земли в рамках эксперимента «Ураган» планируется установить на российском сегменте Международной космической станции в ближайшем будущем. Сейчас в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») идут комплексные испытания данной аппаратуры на стенде служебного модуля «Звезда».

Гиперспектрометр состоит из аппаратурного модуля, разработанного в компании «Лептон» и предназначенного для съёмки земной поверхности в спектральных диапазонах, а также кронштейна для крепления модуля на иллюминатор станции и программного обеспечения для управления научной аппаратурой, которые разработаны в Московском физико-техническом институте. Аппаратура сможет самостоятельно нацеливаться на необходимый район съемки.

Космическая гиперспектральная съёмка широко применяется для решения задач глобальной и региональной экологии, сельского, лесного и водного хозяйств, мониторинга различных чрезвычайных ситуаций. Например, благодаря своим возможностям, гиперспектрометр может не просто показать границы лесных массивов, но и дать информацию о породе деревьев. Российский сегмент МКС позволяет отработать гиперспектральную аппаратуру для последующего использования в спутниках наблюдения Земли.

«МКС — универсальная лаборатория в невесомости, где космонавты как лаборанты на Земле под руководством учёных всегда могут оперативно внести изменения в этапы испытаний конструкции до её внедрения в производство», — сказал начальник отдела обеспечения космических экспериментов и математического моделирования РКК «Энергия» Михаил Беляев.

За время проведения эксперимента «Ураган», который идет на борту МКС уже 20 лет, накоплена огромная база данных о динамике таяния ледников, возникновении оползней, последствиях вулканической деятельности, обвалов, снежных лавин, природных и техногенных пожаров, наводнений, пылевых бурь. Данная информация широко используются Институтом географии, Институтом космических исследований, Институтом проблем механики, МГТУ имени Н.Э. Баумана и другими.

Благодаря данным «Урагана», к примеру, был спрогнозирован метановый выброс грязевых вулканов со дна озера Байкал, приведший к появлению рыхлого льда и опасных для движения проталин. Прогноз ученых позволил МЧС своевременно принять необходимые меры и избежать трагических последствий.

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