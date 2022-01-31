Правительство направит более 9 млрд рублей на строительство модульных спортивных залов и «умных» спортивных площадок

Source: Russia Ministry of Sport

Правительство Российской Федерации направит более 9 млрд рублей в 84 региона страны на строительство модельных спортивных залов и «умных» спортивных площадок. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Работа будет вестись в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». Благодаря финансовой поддержке Правительства в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и более 250 умных спортивных площадок.

Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

За три года 84 региона страны будут получать субсидии в размере от 20 млн до 100 млн рублей. В 2022 году будет выделено 2,4 млрд рублей, в 2023 году – 3,3 млрд рублей, в 2024 году – 3,4 млрд рублей.

Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» разработан Минспортом России в составе стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание активной среды для занятий физической культурой и спортом в рамках государственно-частного партнёрства. С привлечением частных инвесторов в ближайшие восемь лет городах и сельской местности будет формироваться необходимая спортивная инфраструктуры в шаговой доступности.

Пресс-служба Минспорта России

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