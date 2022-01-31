Минспорт обеспечивает соблюдение мер безопасности российских олимпийцев в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

Source: Russia Ministry of Sport

В связи с возникающими вопросами со стороны СМИ по поводу получения некоторыми спортсменами и членами сборных команд России положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус, пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации информирует.

В целях обеспечения максимальной безопасности спортсменов и членов сборных команд на заключительном этапе подготовки к Олимпийским играм строго соблюдается утвержденный совместно с Роспотребнадзором и согласованный ФМБА Регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при проведении тренировочных мероприятий заключительного этапа подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к XXIV Олимпийским зимним играм и XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика) на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту России, и региональных спортивных объектах, который позволяет минимизировать риски для здоровья олимпийцев. Все команды сопровождают врачи, которые контролируют состояние здоровья спортсменов, тренеров и специалистов.

Все члены сборных команд ежедневно сдают ПЦР-тесты. В случае получения положительного результата ПЦР-теста на коронавирус, согласно регламенту, спортсмены оперативно размещаются в карантин или перемещаются на самоизоляцию. Важно отметить, что во всех случаях положительного результата ПЦР-теста на коронавирус, зафиксированных за последние 14 дней, заболевание проходит бессимптомно.

Напомним, что вне зависимости от ранее полученных результатов, ключевой критерий получения разрешения на въезд в Пекин для аккредитованных членов олимпийской делегации – наличие двух отрицательных ПЦР-тестов – за 72 и 48 часов до вылета. Вылет российских олимпийцев в Пекин осуществляется в ежедневном режиме и продолжится до 11 февраля. Решение об участии в Играх переболевших короновирусом спортсменов принимают тренеры и медицинский штаб сборных команд.

Мы верим в нашу команду и надеемся, что российские спортсмены покажут высокие спортивные результаты. Но важно подчеркнуть, что на первом плане для нас стоят здоровье и безопасность спортсменов, это наш абсолютный приоритет.

Отметим, что сейчас в одинаковой ситуации находятся спортсмены из всех стран. В условиях распространения нового штамма «омикрон» в зарубежных командах также фиксируются случаи положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Россия справляется с ситуацией в оперативном рабочем режиме.Пресс-служба Минспорта России

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