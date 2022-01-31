К. Косачев и А. Куспан обсудили вопросы взаимодействия представителей парламентов-членов группы «Евразия» в МПС

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел беседу с председателем геополитической группы Межпарламентского союза «Евразия», председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан.

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Были рассмотрены вопросы организации взаимодействия представителей парламентов-членов группы «Евразия», проект Правил процедуры геополитической группы, план основных мероприятий в рамках ассамблей МПС, другие организационные вопросы.

Участники договорились о консолидации работы делегаций-членов группы «Евразия», в том числе в рамках работы над проектами документов, принимаемых в ходе сессий МПС. Была выражена готовность содействовать формированию конструктивной повестки работы Межпарламентского союза в ходе весенней 144-й Ассамблеи МПС, которая пройдет 20–24 марта 2022 г. на Бали (Индонезия) в режиме традиционной полноформатной конференции.

Константин Косачев провел беседу с председателем геополитической группы Межпарламентского союза «Евразия», председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан

Все парламенты-члены МПС входят в одну из шести геополитических групп, которые, как правило, формируются по географическому принципу: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна, группу «Двенадцать плюс» (Западная и Центральная Европа) и группу «Евразия» (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Решение о переходе председательства в геополитической группе Межпарламентского союза «Евразия» на ротационной основе от Российской Федерации к Республике Казахстан было принято на заседании группы 26 ноября 2021 г. «на полях» 143-й Ассамблеи МПС в г. Мадриде (Испания).

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