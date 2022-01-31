Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика31.01.2022 16:12

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков: в Антарктиду за метеоритами

В ноябре 2021 года в Антарктиду отправился поисковый отряд метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), который работал в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции.

Костяк отряда — участники предыдущей антарктической метеоритной экспедиции 2015-2016 гг., ставшей первой в современной российской истории, организованной УрФУ. Впервые на лед Антарктиды попал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который всего за полгода до этого вернулся на Землю после шести месяцев работы на Международной космической станции.

По возвращении космонавт рассказал о своих впечатлениях, опасностях природы и результатах поиска обломков метеорита.

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От мечты к воплощению

«Моя поездка на самый южный континент Земли — это невероятное стечение обстоятельств. Антарктида была одним из тех мест на планете, которые я мечтал посетить. Есть много разных способов попасть на шестой континент, но, как это обычно бывает, произошло всё совсем не так, как я мог это себе представить.

Еще в конце 2020 года в социальных сетях я попросил подписчиков рассказать о самых необычных местах, где они встречали Новый год. Мой товарищ Руслан Колунин, который организовывал предыдущую метеоритную экспедицию Уральского федерального университета, тогда написал, что самый необычный Новый год у него был в Антарктиде, а я вслух отметил, что когда-нибудь хотел бы побывать и там.

Кроме того, в Антарктиду уехал работать на зимовку старший брат космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева Александр. И когда они двигались на борту экспедиционного судна „Академик Фёдоров“, нам удалось провести короткий сеанс любительской радиосвязи. Тогда я ему сказал, что мечты сбываются не только у космонавтов, когда они попадают в космос, но и у других исследователей нашей планеты — полярников, когда они попадают в Антарктиду. Признаться, Александру я немного завидовал.

Во время послеполетной реабилитации я узнал от Руслана, что намечается новая антарктическая метеоритная экспедиция, и стал одним из кандидатов в ее состав. Это было неожиданно! После подготовки, которая в том числе включала в себя тренировки на Эльбрусе по передвижению по льду и работе в трещинах, мы наконец отправились в Антарктиду. Так получилось, что все навыки, которые я приобрёл за время подготовки к полету, за время космического полета и навыки из моих хобби пригодились. Можно сказать, возможности и способности сошлись в точку — и я приблизился к своей второй мечте — побывать в Антарктиде».

Рабочие будни

«При планировании экспедиции был составлен список задач и их приоритетность. При разработке плана определяющим моментом был выбор места высадки экспедиции. Мы использовали все доступные средства: спутниковые снимки Роскосмоса, архивные аэрофотосъемки, отчеты и карты. Из нескольких вариантов выбрали один — в районе гор Михеева. После высадки мы установили лагерь и на следующий день начали рекогносцировку исследуемого района.

Наш рабочий день начинался примерно в 6 утра. В Антарктиде в это время года — полярный день, поэтому со светом проблем не было, но утром и вечером из-за низкого расположения Солнца над горизонтом было очень холодно.

Утро практически не отличалось от того, что мы делали на борту Международной космической станции: после пробуждения и утренних процедур мы надевали обмундирование, завтракали, уточняли задачи и готовили оборудование для работы. Затем мы выходили в интересующую местность на снегоходах или работали вблизи лагеря, с собой только чай и перекус. К 7–8 вечера все возвращались в палатку на ужин.

Например, первая часть команды уходила на исследование ледового поля, вторая — осматривала склон близлежащей горы и поднималась на ее вершину. На следующий день часть команды перемещалась на другой склон горы, остальные работали на краях ледника в поисках обломков метеоритов, которые ледник мог принести к подножью. В конце концов, поиски увенчались успехом: на склоне был найден один из интересных образцов. К слову сказать, мы работали в районе, где еще не ступала нога человека. Так что в какой-то мере мы были первопроходцами и первовосходителями».

В Антарктиду, как в космос

«Как и в космосе, у нашего антарктического отряда было сразу несколько научных задач, самой главной из которых, очевидно, был поиск метеоритов. Причем не просто поиск метеоритов, а поиск так называемых зон накопления. Это области с большой концентрацией метеоритов, куда ледники на протяжении многих лет выносят осколки небесных тел, падающих на просторах Антарктики. Это вторая подобная экспедиция в России, первая была в 2015 году в районе гор Ломоносова.

Вторая составляющая — съемка фильма об экспедиции. С собой мы брали массу видеооборудования, которое постоянно использовалось. Виталий Лазо привез огромное количество материала. Теперь я с нетерпением жду, когда выйдет интересный научно-популярный фильм и о метеоритах, и об их поисках, и об Антарктиде.

Третьей задачей было взятие проб льда, ведь лёд — это своего рода уникальный архив. Это многослойный „пирог“, где каждый слой содержит в себе часть атмосферы в разное время. Образцы льда с разной глубины дают представление о том, какой была атмосфера в разное время, из чего состояла, как менялся климат на нашей планете.

Безусловно, были и второстепенные задачи — оценка нового района с воздуха и при передвижении по рельефу, проверка снаряжения и оборудования в экстремальных условиях и т.д.

Работа в Антарктиде схожа с пребыванием в космосе: малая группа, практически полная изоляция, враждебная среда, ограниченные материальные, временные и человеческие ресурсы. Такие экспедиции в дальнейшем могут помочь человеку подготовиться к подобным видам работ как с психологической, так и с физической точек зрения — это отличный полигон, моделирующий пребывание, например, на Луне».



Метеорит найден!

«Примерно неделю мы работали в поле, но затем поднялся штормовой ветер, который даже „сложил“ нашу палатку. Погода только ухудшалась, поэтому нам пришлось вернуться на аэродром „Ново“, а через день весь район накрыл большой снежный шторм.

Пока мы находились на аэродроме, продолжали работать. Часть собранного материала передали на станцию „Новолазаревская“, его доставят в Россию позднее, на корабле. С собой оставили только небольшие образцы. После возвращения в Екатеринбурге при помощи специального оборудования удалось провести углублённый анализ, изучить минералогический состав и установить: перед нами „пришелец“ из космоса. Еще предстоит провести несколько исследований для получения полной информации об образце, после чего метеорит можно будет официально зарегистрировать.

Хоть наша экспедиция и не прошла по первоначальному плану, тем не менее, она оказалась достаточно успешной. Я думаю, за этой экспедицией последуют и другие, и надеюсь еще вернуться — это поистине уникальный опыт, который хочется повторить.

Антарктида, как и космос, не принадлежит ни одному государству, ее освоение происходит исключительно в научных целях, а поиски и исследование метеоритов на ее поверхности открывают широкие перспективы от изучения истории возникновения Земли, ее состава, до познания возникновения и эволюции Солнечной системы».

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