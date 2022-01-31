В. Кравченко: Поддержка волонтерского движения в Томской области будет продолжена

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с активистами волонтерского движения

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области провел встречу с волонтёрами, работающими в добровольческом центре региона.

С самого начала пандемии ребята помогают гражданам, находящимся на самоизоляции, пожилым людям приобретать продукты и медикаменты, рассказал сенатор. «Кроме того, студенты проводят информационные кампании в поддержку донорства и участвуют в деятельности пунктов вакцинации. В общей сложности благодаря волонтерам с начала пандемии жителям области было доставлено более 20 000 наборов с продуктами и медикаментами».

В регионе создана дружная команда, члены которой готовы продолжать действовать и созидать. Мы как старшие товарищи готовы вас всегда поддержать в этих начинаниях

Сенатор подчеркнул, что поддержка волонтерского движения в области будет продолжена. «Пандемия отступит. В то же время с нами навсегда останется потребность в добрых поступках, поддержке социально значимых акций. Работа в этом направлении всегда найдется. Я искренне рад, что в регионе создана дружная команда, члены которой готовы продолжать действовать и созидать. Мы как старшие товарищи готовы вас всегда поддержать в этих начинаниях. В эту работу включены депутаты, активисты некоммерческих организаций. Они помогают пожилым людям, ветеранам, медицинским работникам, оказавшимся на передовой борьбы с инфекцией», — сказал сенатор.

Владимир Кравченко провел встречу с волонтёрами, работающими в добровольческом центре региона

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Владимир Кравченко провел встречу с волонтёрами, работающими в добровольческом центре региона

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Владимир Кравченко провел встречу с волонтёрами, работающими в добровольческом центре региона

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Владимир Кравченко наградил активистов волонтерского движения области. Награды получили 28 представителей молодёжи – большинство из них имеют медицинскую подготовку и являются студентами Сибирского государственного медицинского университета и Томского базового медицинского колледжа.

Поздравляя молодёжный актив, сенатор отметил, что представители волонтёрского движения стали образцом ответственности и неравнодушия. «В аккаунте одной из социальных сетей томских добровольцев можно прочесть их лозунг – «Поступки говорят громче слов». Этот девиз вы претворили в жизнь», — подчеркнул Владимир Кравченко.

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