Встреча с Министром юстиции Константином Чуйченко

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день.

К.Чуйченко Чуйченко Константин АнатольевичМинистр юстиции : Добрый день, Владимир Владимирович.

В.Путин: Константин Анатольевич, Вы знаете, что я встречался с членами Совета при Президенте по правам человека, и много было вопросов по Вашему ведомству, сейчас все перечислять не буду. Я знаю, что Вы по многим из них работали, и у Вас есть соответствующие предложения, мысли свои, которые Вы хотели бы тоже изложить, обсудить их.

Пожалуйста, давайте начнем.

Смотрите также

К.Чуйченко: Владимир Владимирович, позвольте две проблемы, которые относятся к деятельности уголовно-исполнительной системы, Вам сейчас представить.

На сегодняшний день у нас ситуация выглядит следующим образом, ежегодно из мест лишения свободы освобождается порядка 100 тысяч человек. При этом зачастую эти люди не подготовлены к жизни, как говорится, на свободе, то есть они не могут получить работу, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи. В этой связи очень высок рецидив, на сегодняшний день он составляет порядка 44 процентов, то есть из 100 [тысяч] человек примерно 44 тысячи человек опять пойдут в места лишения свободы.

Нам кажется, что этой проблемой очень серьезно надо заниматься, и надо заниматься этой проблемой заранее, еще начинать работу, когда люди находятся в местах лишения свободы. И мы предлагаем создать соответствующую службу в рамках структуры Федеральной службы исполнения наказаний, которая будет на системной основе эти проблемы решать, то есть людей готовить к выходу на свободу, заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией. Причем делать это необходимо на основании индивидуальной программы, которая будет действовать, как мы видим, около года. И это будет не обязанностью, а правом человека, то есть вся эта система заработает в отношении осужденного только в том случае, если он будет на это согласен. И я хотел бы отметить, что в деятельности людей, которые будут состоять в этой службе и работать на этом направлении, гуманитарная составляющая будет иметь важнейшее значение. Понятно, что там будет и служебная составляющая, но…

В.Путин: Финансовая нужна тоже.

К.Чуйченко: Конечно. Но эти люди должны обладать компетенциями в области социального обслуживания и, собственно говоря, их основная задача – поставить людей на нормальное русло, вернуть их к нормальной человеческой жизни, чтобы затем уже они не совершали преступлений. Мы исходим из того, что такая служба должна примерно насчитывать около 50 тысяч человек, и эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии.

В настоящее время нами разработан закон о пробации. Это и есть та самая служба, и мы специально уходим от слова «инспекция», потому что инспекция – это все-таки контрольно-надзорная история, а здесь все-таки эта деятельность ближе к душе человека, это, я бы сказал, человеческая история. И поэтому эти люди должны обладать специальными познаниями: нам надо будет создавать учебную дисциплину, предметом которой будет подготовка соответствующих специалистов.

И мы уже подготовили соответствующий проект закона о пробации, он в высокой степени готовности у нас. В настоящее время мы заканчиваем процедуру согласования, и я думаю, что мы уже его представим в Правительство для последующего внесения в Государственную Думу. Поэтому я бы хотел, чтобы Вы дали одобрение на эти шаги, и я думаю, что мы где-нибудь к середине 2023 года уже создадим ее, может быть, не в полном объеме, но уже в значительной степени эта служба заработает.

И в этой связи у нас есть одно предложение. Мы считаем, что поскольку эта история новая, ее надо достаточно серьезно готовить. Несмотря на то, что закон еще не принят, тем не менее подготовительные мероприятия надо начинать сейчас, и для того чтобы это все эффективно заработало, мне кажется, нам надо ввести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за пробацию. Просил бы Вас это предложение одобрить. И который начал бы формирование уже этой службы.

В.Путин: Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще – тех, кто проходит эту процедуру?

К.Чуйченко: Да, обязательно. Конечно, это будет реестровая работа.

И, собственно говоря, работа начнется с места лишения свободы, и потом, когда человек приходит, эта работа будет продолжаться. Ему будет предоставлена возможность получать образование, ему будет оказана помощь в плане доступа ко всем социальным услугам, медицинским услугам, будет производиться правовое консультирование и также ему будет оказываться психологическая помощь. Ну и, соответственно, будет оказана помощь в налаживании социально полезных связей.

В.Путин: Хорошо.

К.Чуйченко: И второй вопрос, Владимир Владимирович, – это вопрос о развитии исправительных центров.

На сегодняшний день у нас отбывают наказание в исправительных учреждениях порядка 350 тысяч человек. При этом с 2017 года у нас заработал закон, который позволяет переводить людей с наказания в виде лишения свободы на так называемые принудительные работы. И в соответствии с действующим на сегодня законодательством таким правом могут воспользоваться порядка 180 тысяч осужденных.

Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания. Понятно, что далеко не все из этих 180 тысяч достойны перевода с лишения свободы на принудительные работы, многие просто не встали на путь исправления. И здесь, в общем-то, соответствующие службы будут производить отбор.

Но мы исходим из того, что на сегодняшний день порядка 100 тысяч человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру, а именно – заменить лишение свободы на принудительные работы. Люди, которые работают в исправительных центрах, не считаются лишенными свободы, они юридически свободны. Но понятно, что это уголовное наказание, а значит, там есть карающая составляющая, в отношении них есть определенные ограничения.

Но достоинство этой меры состоит в том, что люди работают, получают деньги, они уже готовятся, как говорится, к выходу в свободную жизнь. И ко всему прочему они создают базис, потому что они получают не ущемляющую их человеческое достоинство заработную плату, они живут в нормальных условиях, у них есть возможность общаться с родственниками, они могут выходить в город. И при этом я могу сказать, что с точки зрения бюджетных расходов эта мера наказания значительно легче для бюджета, поскольку, например, стоимость создания одного места, если мы ведем речь о легких конструкциях некапитального типа, составляет около 500 тысяч рублей на одного осужденного. Это значительно меньше, нежели нам создавать место в местах лишения свободы. И, соответственно, фактически они сами оплачивают расходы, связанные с их содержанием.

На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы.

В.Путин: Давайте так и сделаем. У нас за последние годы насколько уменьшилось количество людей, находящихся в местах лишения свободы?

К.Чуйченко: Владимир Владимирович, вот здесь у меня есть справочная информация. Она очень интересная, кстати. Пожалуйста, вот здесь.

В.Путин: В 1913 году было 194 тысячи.

К.Чуйченко: 194 тысячи. Казалось бы, Российская империя.

В.Путин: Население было маленькое.

К.Чуйченко: Население 134 миллиона было. Не сказал бы, что оно отличается существенно.

В.Путин: Да. При Советском Союзе было больше.

К.Чуйченко: Здесь, может быть, просто еще не очень корректная выборка. Надо погружаться в статистику, мы такой возможности, к сожалению, не имеем, чтобы сопоставить в плане корректности эти цифры.

В.Путин: Во всяком случае, в 2000 году это уже точно – 1,06 миллиона, в 2021-м – 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная.

К.Чуйченко: Да. На сегодняшний день в следственном изоляторе 109 тысяч.

В.Путин: Значит, так я понимаю, что 483 тысячи минус 109 находятся в местах лишения свободы?

К.Чуйченко: Минус 109. Да.

В.Путин: А в 2000-м было 1,06 миллиона.

К.Чуйченко: Да, то есть мы сократили более чем в два раза. А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч. Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части.

В.Путин: Хорошо.

MIL OSI