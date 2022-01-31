А. Ракитин: В Петрозаводске создается Центр воинской доблести Карелии

Source: Russia – Council of the Federation

Планируется, что в оформлении экспозиции активное участие примут жители Республики, рассказал сенатор.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе работы в регионе провел встречу с членом Общественной палаты Российской Федерации Ильей Герасевым. На встрече обсуждались вопросы создания Центра воинской доблести Карелии.

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«Результатом проекта станет создание новой интерактивной экспозиции, посвященной событиям Советско-финляндской войны 1939–1940 годов и знаковым для Карельского фронта военным операциям Великой Отечественной войны в 1941–1944 годах», — сообщил сенатор.

Александр Ракитин в ходе работы в регионе провел встречу с членом Общественной палаты Российской Федерации Ильей Герасевым

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Александр Ракитин в ходе работы в регионе провел встречу с членом Общественной палаты Российской Федерации Ильей Герасевым

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Александр Ракитин в ходе работы в регионе провел встречу с членом Общественной палаты Российской Федерации Ильей Герасевым

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По его словам, в Центре будут представлены редкие экспонаты — предметы периода Советско-финляндской войны, форма и вооружение Красной армии и финских военных формирований. Планируется, что в оформлении экспозиции активное участие примут жители города Петрозаводска и Республики Карелия, школьники, студенты, представители общественных организаций. Особое внимание будет уделено героическим подвигам солдат и офицеров 18-й Ярославской Краснознаменной стрелковой дивизии и 4-го Петрозаводского Кранознаменного пограничного полка.

«Жители и гости Петрозаводска смогут ознакомиться в том числе с малоизвестными фактами войны. Сохранение исторической памяти – важная задача. Именно для этого создается Центр» — подчеркнул сенатор.

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