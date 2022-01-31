А. Кутепов предложил отказаться от процедур длительного согласования при заключении договоров аренды для установки банкоматов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подготовил изменения в Гражданский кодекс.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил изменения в часть первую Гражданского кодекса РФ. Сенатор предлагает исключить согласования на заключение аренды и безвозмездного пользования, если размещаются банкоматы, вендинговые аппараты.

Предлагаемые изменения позволят ускорить совершение сделок в целях обеспечения жизнедеятельности университетских кампусов и иных учреждений

Предлагаемые изменения позволят ускорить совершение сделок в целях обеспечения жизнедеятельности университетских кампусов и иных учреждений, отметил Андрей Кутепов.

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По его словам, сейчас согласование сделок по передаче в аренду и безвозмездное пользование федерального недвижимого имущества учреждений является сложной межведомственной процедурой. С учетом того, что в случаях, установленных законом, заключение указанных договоров осуществляется на торгах, а заключенные учреждением договоры подлежат государственной регистрации, установка оборудования и конструкций в учреждениях занимает длительный срок.

Между тем, необходимость размещения оборудования обусловлена уставными целями учреждений, в том числе, предусмотренными отдельными законами. Например, в высших учебных заведениях необходимо создать комфортную среду для образовательной, научной, социальной и творческой деятельности. «Вузы используют закрепленное за ними недвижимое имущество для организации образовательного процесса, занятий спортом и проживания студентов. Но представить эти площади без медпунктов, столовых, помещений для продажи книжной и иной необходимой продукции, банкоматов, вендинговых аппаратов невозможно», — сказал сенатор.

При этом, в соответствии с произведенными расчетами, размещение банкоматов или вендингов позволяет вузу не только создать необходимые условия пребывания студентов и преподавателей, но и получить в среднем 2 млн руб. дополнительного дохода в год.

В настоящее время Минобрнауки России в год согласовывает порядка 8 тыс. договоров аренды и безвозмездного пользования, из которых вендинги и банкоматы составляют около 15 процентов.

При этом, если по каким‑либо причинам понадобится переместить такой аппарат из одного помещения или здания в другое, то потребуется заново пройти весь путь согласований от начала до конца.

Рассматриваемый пример применим и к другим федеральным предприятиям и учреждениям независимо от сферы деятельности.

«При этом вендинг — бесконтактный, а следовательно безопасный вид розничной торговли, что важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Законопроект направлен в Правительство РФ для получения отзыва.

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