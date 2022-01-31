А. Базилевский проинспектировал состояние социальной сферы в муниципалитетах Хабаровского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержал инициативы по более активному развитию спорта и системы дополнительного образования.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Андрей Базилевский БазилевскийАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо. В этом муниципалитете успешно реализуется федеральная программа «Дальневосточный гектар», рассказал парламентарий.

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В селе Кругликово сенатор ознакомился с ходом капитального ремонта общеобразовательной школы, который ведется за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Образование». В настоящее время для создания качественных условий обучения ведется замена окон, дверей, вентиляции, системы отопления здания на сумму более 6 млн руб.

В поселке Сита сенатор совместно с руководством района и сельского поселения посетил школу, административно-культурный центр, амбулаторию.

Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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Андрей Базилевский посетил объекты социальной сферы в муниципальном районе имени Лазо

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«В Хабаровском крае уделяется особое внимание состоянию материально-технической базы социально значимых учреждений», — отметил Андрей Базилевский. Он поддержал инициативы по более активному развитию в районе спорта и системы дополнительного образования.

По словам сенатора, он намерен обсудить возникшие в ходе поездки вопросы с профильными министерствами правительства Хабаровского края. Это касается лекарственного обеспечения для населения, а также приобретения дополнительного спортивного инвентаря для жителей Ситинского сельского поселения.

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