А. Артамонов предложил представителям регионов принять активное участие в работе по формированию бюджета на 2023 год

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании правительства Калужской области.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в ходе рабочей поездки в Калугу принял участие в заседании регионального кабинета министров.

На мероприятии обсуждались вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области в электронном виде, рассматривалась деятельность в 2021 году организаций, в отношении которых министерство спорта региона выполняет функции и полномочия учредителя. С докладами выступили заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и министр спорта региона Олег Сердюков.

Обращаясь к членам регионального правительства, Анатолий Артамонов напомнил о начале работы по формированию федерального бюджета на 2023 год и предложил принять активное участие в этой работе.

«Представители регионов могут взаимодействовать с Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а также с Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. Давайте работать совместно над бюджетом на предстоящую трехлетку», — сказал сенатор.

По инициативе сенаторов в 2022 году закон об исполнении федерального бюджета впервые будет рассматриваться в ходе весенней сессии

Как ранее отмечал парламентарий, по инициативе сенаторов в 2022 году закон об исполнении федерального бюджета впервые будет рассматриваться в ходе весенней сессии. Это даст возможность с большей эффективностью работать над бюджетом будущего финансового года и трехлетнего периода.

Рабочая встреча Анатолия Артамонова с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой

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Анатолий Артамонов

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Рабочая встреча Анатолия Артамонова с заместителем председателя Законодательного Собрания Калужской области Александром Ефремовым

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Также состоялась рабочая встреча Анатолия Артамонова с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. ШапшаВладислав ВалерьевичГубернатор Калужской области Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. В рамках рабочей встречи парламентария с заместителем председателя Законодательного Собрания Калужской области Александром Ефремовым были рассмотрены итоги регионального законодательного органа за 2021 год.

Комментируя принятый депутатами бюджет области на 2022 год, Анатолий Артамонов отметил, что региональными народными избранниками поведена серьезная работа по внесению корректировок в главный финансовый документ Калужской области.

«Важно постоянно быть на связи с людьми, оперативно реагировать на запросы граждан, следить за динамикой цен на продукты и на жизненно важные товары», — подчеркнул сенатор.

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