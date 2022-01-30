Source: Russia Federal Space

#Гонец30.01.2022 12:30

В России начата эксплуатация комплекса «Гонец-Импульс»

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представила первые результаты работы программно-аппаратного комплекса (ПАК) мониторинга линий электропередач «Гонец-Импульс». Пилотные проекты были запущены в Свердловской области и в Чеченской Республике.

В январе 2022 года в Свердловской области заработали три комплекса ПАК «Гонец-Импульс» в режиме опытно-промышленной эксплуатации. За первые несколько суток работы они показали успешные результаты: все данные о состоянии электросетей передаются вовремя и в полном объеме.

В настоящее время завершается тестирование ПАК «Гонец-Импульс» в Чеченской Республике, решение о применении которого было принято Министерством экономического, территориального развития и торговли Чечни в декабре 2021 года. Тестирование нового комплекса показало высокие результаты, и в ближайшее время оборудование будет установлено на линии электропередач.

ПАК «Гонец-Импульс» — универсальный комплекс мониторинга линий высоковольтных электропередач, разработанный Спутниковой система «Гонец» совместно с ООО «Система» летом 2021 года. Комплекс позволяет оперативно собирать и передавать реальные данные о состоянии электросетей и трубопроводов по спутниковому каналу связи «Гонец» из любых удаленных регионов страны. В числе прочих параметров решение позволяет собирать данные о переданных объемах электроэнергии, что позволяет предотвратить противоправные действия и оптимизировать эксплуатационные параметры сети.

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