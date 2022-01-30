Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Юпитер30.01.2022 17:00

Вулканизм на Ио

Первые активные вулканы вне Земли были обнаружены на Ио, одном из четырех так называемых галилеевых спутников Юпитера. Честь первооткрывателя в 1979 году выпала Линде Морабито, инженеру калифорнийской Лаборатории реактивного движения NASA. При анализе изображений, полученных зондом «Вояджер-1» для навигации космических аппаратов, Линда Морабито обнаружила над поверхностью Ио облако высотой в 270 километров.

Позднее было доказано, что облако имеет вулканическое происхождение. Это был первый случай обнаружения активного вулканизма за пределами Земли. Более подробное исследование вулканов на Ио было выполнено с помощью автоматической межпланетарной станции «Галилео», которая работала на орбите вокруг Юпитера с 1995 по 2003 год.

Красочный внешний вид Ио — результат работы вулканов, которые выбрасывают на поверхность различные вещества: силикаты, пироксены, серу, диоксиды серы и другие. Иней из диоксида серы покрывает почти всю поверхность Ио, окрашивая её в желтый и зелёный цвета различных оттенков. Поверхность Ио усеяна многочисленными впадинами, называемыми «патерами». Это вулканические кратеры неправильной формы с неровными краями. Название заимствовано из латинского языка, где оно означает плоский сосуд для питья или жертвоприношения.

Лавовые потоки — характерный для Ио элемент рельефа. Магма вырывается на поверхность через трещины на дне патер, заполняя огромные пространства на поверхности спутника. Во время крупного извержения могут образовываться потоки лавы длиной в несколько десятков или даже сотен километров, состоящие в основном из базальтовых лав, богатых магнием.

Ио — геологически активный объект Солнечной системы, насчитывающий более 400 действующих вулканов. Такая экстремальная геологическая активность обусловлена близостью к планете-гиганту Юпитеру. Недра Ио разогреваются периодическими приливными деформациями, возникающими из-за его гравитационного взаимодействия с Юпитером и другими галилеевыми спутниками.

Источник: Московский планетарий

MIL OSI