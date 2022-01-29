Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#История#Памятная дата#Орбитальные группировки30.01.2022 01:00

Юбилей запуска спутника «Экран-М»

35 лет назад был выведен на орбиту первый спутник серии «Экран-М», созданный в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Запуск космического аппарата «Экран-М» состоялся с космодрома Байконур 30 января 1987 года. Изделие представляло собой модернизированную версию спутника непосредственного телевещания «Экран», который выпускался в «Решетнёвской» фирме с 1970-х годов.

Для создания «Экрана-М» была использована принципиально новая для того периода унифицированная платформа, благодаря чему аппарат отличался большей энерговооружённостью. Это позволило оснастить его ретранслятором с двумя стволами — вместо одного, как у предшествующего «Экрана». Таким образом, пропускная способность нового спутника значительно увеличилась.

Модернизация системы непосредственного телевещания посредством пополнения её орбитальной группировки космическим аппаратом «Экран-М» позволила осуществлять круглосуточную трансляцию телевизионного сигнала на восточную территорию нашей страны.

В общей сложности на геостационарную орбиту было выведено четыре спутника этой серии. В среднем они отработали почти по восемь лет при заданном сроке службы в три года. Последний космический аппарат «Экран-М» был запущен в 2001 году и успешно выполнял свои функции на протяжении почти девяти лет.

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