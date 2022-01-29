Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#ExoMars-2016#Марс29.01.2022 19:55

Полутеневой кратер на Марсе

Этот красочный снимок кратера диаметром 6 км на северных равнинах Марса был сделан камерой CaSSIS орбитального аппарата Trace Gas Orbiter совместной российско-европейской миссии ExoMars 2016 марсианским вечером, когда половина кратера находилась в тени.

Любопытные особенности видны как внутри, так и снаружи кратера. Вследствие удара огромные объемы породы были выброшены из центральной части, создав лучевидные рисунки, расходящиеся от кратера, как видно на данном фото.

Внутри кратера порода обвалилась к центру, а на стенах и краях видны недавно образовавшиеся овраги. Он расположен в точке 134°12’13.0 “W / 43°14’59.7 “N.

Фото: Роскосмос/ESA/CaSSIS

TGO прибыл на орбиту вокруг Марса в 2016 году и начал свою научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки, но и обеспечивает подробнейший анализ атмосферных газов планеты и картирование поверхности в поисках мест, в которых может содержаться вода. Он также обеспечит ретрансляцию данных для миссии ExoMars 2022, в рамках которой к Марсу в 2023 году прибудет европейский ровер «Розалинд Франклин» и российская посадочная платформа «Казачок».

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