Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Интервью#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6629.01.2022 13:50

«Не каждому везет принимать новые модули»

Буквально накануне своего выхода в открытый космос, состоявшегося 19 января 2022 года, бортинженер Пётр Дубров рассказал журналу «Русский космос», как идет «освоение» новых российских модулей МКС, какие эксперименты проводятся сейчас на борту и как он двигается к своему рекорду.

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— По графику полета для вас и Антона Шкаплерова на январь — февраль планировалось три выхода в открытый космос — два в январе и один в феврале. Планы остаются в силе?

— Программа полета была изменена, и в нашей с Антоном экспедиции планируется один выход, подготовка к которому уже практически завершена. Готовы скафандры и навесное оборудование для них, изучены трассы переходов и циклограмма работ. Осталось собрать все выносимое оборудование — антенны, мишени стыковки, поручни — в одну укладку, чтобы ее было удобно перенести на узловой модуль «Причал» к месту работ.

(Как и было намечено, первый в этом году выход в открытый космос состоялся 19 января и продолжался 7 часов 11 минут. — Ред.).

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— Получается, что во время вашей экспедиции совместный выход в открытый космос с участием астронавта ESA Маттиаса Маурера не состоится?

— Действительно, по программе инициализации европейского манипулятора ERA планировалось два выхода — в январе и феврале. В одном из них европейский астронавт Маттиас Маурер должен был выйти в нашем скафандре «Орлан-МКС». Однако из-за определенных замечаний все работы с манипулятором снаружи станции (по совместному решению ESA и Роскосмоса. — Ред.) сдвигаются по времени на более поздние сроки. Поэтому работать на внешней поверхности станции с манипулятором, скорее всего, будут уже другой экипаж и другой астронавт.

Очень надеюсь, что у специалистов на Земле уже есть план, как можно устранить замечания. Хочется верить, что этот манипулятор вместе со шлюзовой камерой, которая уже давно находится на станции и будет пристыкована к «Науке» при помощи манипулятора ERA, подстегнут разработку и доставку нового научного оборудования для модуля «Наука», в том числе и для работы на внешней поверхности станции.

— Пётр, легче ли дается эта подготовка к выходу с учетом того, что в этой экспедиции вы уже совершили три ВКД (внекорабельная деятельность)?

— Конечно же, к каждому последующему выходу готовиться немного легче, чем к предыдущему. Еще свежи в памяти трассы переходов и рабочие места на поверхности станции, хорошо знакомы все работы со скафандром, есть определенные наработки по составу навесного оборудования. Но, независимо от того, первый это выход или четвертый, всегда при работах нужно быть очень внимательным и аккуратным, поскольку в этом виде деятельности риски достаточно высоки.

Кроме нас с Антоном, снаружи больше никого не будет, и нельзя будет вернуться на станцию взять что-то забытое, поэтому все оборудование должно быть хорошо подготовлено и работать как часы. С этой точки зрения подготовка к каждому выходу достаточно сложна.

— Какие эксперименты сейчас занимают у вас больше всего времени? И какие лично вам больше нравятся?

— Больше всего времени сейчас уделяется исследованиям, связанным с изучением влияния длительного космического полета на профессио­нальную деятельность космонавта. Это такие эксперименты, как «Пилот-Т», «Профилактика-2». В рамках «Пилота-Т» мы выполняем типовые операторские задачи, различные когнитивные тесты, в то время как с нас считываются различные физиологические параметры: ЭКГ, электроэнцефалограмма и т. д. В космическом эксперименте «Профилактика-2» изучается влияние на организм космонавта различных физических нагрузок и их вклад в адаптацию, общее физическое состояние и состояние тренированности организма.

Есть еще довольно интересный эксперимент «Кардиовектор». Все эти исследования могут дать полезную информацию для подготовки и проведения полетов как на орбиту, так и к другим телам Солнечной системы.

Мне же интереснее всего было бы поработать по теме материаловедения: изучение поведения материалов в условиях космического полета, поиск путей создания новых веществ, кристаллов, сплавов, полезных для деятельности на Земле. Очень интересно было бы провести научные работы в открытом космосе — установить новое научное оборудование на внешней поверхности станции, например. К сожалению, в рамках моего годового полета таких работ не запланировано.

— Как идет «освоение» модулей «Наука» и «Причал»? Как часто там бываете и с какими задачами?

— В «Причал» мы заглядываем нечасто. Пока он используется как склад для сумок с оборудованием, которые пришлось вынести из модуля «Поиск» при подготовке к ВКД. В каждом модуле хранится очень много различных вещей, поэтому такое пополнение, как «Причал», пришлось кстати.

В «Науке» бываем гораздо чаще. Там, к слову, находится моя каюта. Кроме того, каждое утро мы выполняем регламентные работы с компьютерами на рабочем посту этого модуля. А из иллюминаторов в гермоадаптере (герметичный стыковочный переходник, предназначенный для соединения между собой модулей МКС. — Ред.) получаются очень красивые фотографии Земли и станции. Вдобавок там же, в гермоадаптере, я храню свою спортивную одежду и использую его как кабинку для переодевания. Как правило, у каждого космонавта на станции есть такой уголок.

Ассенизационно-санитарное устройство (АСУ, космический туалет. — Ред.) в «Науке» пока не работает, но после ВКД мы должны будем запустить его в работу. Можно сказать, в бытовом плане мы «Науку» уже довольно хорошо обжили.

В плане новых научных экспериментов работы в «Науке» пока не ведутся. Для этого на станции нет необходимого оборудования — оно будет доставлено позже.

— Ваш полет довольно необычный. Первый раз в космосе — и сразу почти на год! Ни о чем сейчас не жалеете?

— Ни в коем случае! Это был очень интересный год. Не каждому так везет — принимать в состав станции новый модуль. Мне же удалось участвовать в стыковке сразу двух. И четыре выхода в открытый космос — это тоже очень ценный и полезный опыт. Да и экспедиции посещения уже давно не прилетали на МКС, а мне довелось встретить сразу две. Безусловно, будет чем поделиться с еще не летавшими коллегами после возвращения домой.

— Кстати, теперь вы с Марком Ванде Хаем можете стать новыми рекордсменами. Ведь ожидается, что вы проведете на МКС 356 дней (предыдущий рекорд на МКС установили Михаил Корниенко и астронавт NASA Скотт Келли, пробыв на орбите 340 суток). Какие чувства испытываете от возможности получить статус рекордсмена?

— Хотя и приятно сделать что-то, чего еще никто не делал раньше, или сделать больше, чем кто-то делал до этого, но я никогда не стремился к каким-либо рекордам ради рекордов. На мой взгляд, для космоса подобные стремления даже опасны. У каждой задачи должна быть конкретная практическая цель, и если для ее достижения нужно сделать что-то, что никогда не делалось, то это оправданно. Если же цель просто провести в космосе на несколько дней больше, чем кто-то другой, или слетать в космос больше раз, чем другие, то это сомнительное стремление. Провести в космосе 340 или 356 дней — нет существенной разницы. Оба полета весьма сложны.

Кроме того, не стоит забывать, что были и более продолжительные полеты — 366-суточный (Владимир Титов и Муса Манаров, 1987–1988 гг.) и почти 438-суточный (Валерий Поляков, 1994–1995 гг.). И то, что они были выполнены на станции «Мир», делает их еще более значимыми. Поэтому я считаю, что в нашем с Марком случае не вполне правильно говорить о рекорде.

— Проводите ли вы какие-либо дополнительные исследования своего организма, которые не были запланированы для шестимесячной экспедиции?

— Нет, никаких особенных экспериментов или исследований, связанных именно с моим годовым пребыванием на орбите, не проводится — только обычный, штатный медицинский контроль. Однако продолжительность некоторых экспериментов из тех, что обычно планируются на шестимесячную экспедицию, была продлена на вторые шесть месяцев. Надеюсь, это позволит постановщикам экспериментов собрать дополнительную полезную информацию.

— 30 января вы отметите на борту МКС день рождения. Не юбилей, но красивая дата: 44 года. Верите ли вы в магию чисел? Ведь цифра 4 в нумерологии означает «крепкий, надежный фундамент».

— Нет, в нумерологию я не верю, хотя и допускаю, что существует еще очень много непознанного. Кроме того, в моем возрасте уже пора завершать строительство дома, а не только фундамента. Но, с другой стороны, если вспомнить замечательный фильм «Москва слезам не верит», в сорок лет жизнь только начинается. С этой точки зрения фундамент у меня действительно хороший, чтобы построить на нем достойное здание. И я буду прилагать к этому все усилия.

Светлана Носенкова, Русский космос

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