Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#Кирилл Порватов29.01.2022 08:45

Корпоративная Академия Роскосмоса провела рабочую встречу с Послом Шри-Ланки в России

Состоялась рабочая встреча генерального директора Корпоративной Академии Роскосмоса Кирилла Порватова с Послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации профессором Джанитой А. Лиянаге.

В ходе встречи Кирилл Порватов рассказал о деятельности академии и возможностях международного сотрудничества в рамках создаваемого на территории Российской Федерации Евразийского космического образовательного центра под эгидой ООН. Российская и ланкийская стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, в частности, подготовку и повышение квалификации кадров для образовательных и промышленных учреждений Шри-Ланки.

Интерес вызвали как девятимесячные программы профессиональной переподготовки, разрабатываемые в рамках проекта ЕКОЦ, так и краткосрочные курсы повышения квалификации. Г-жа Посол выразила заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества между Корпоративной Академией Роскосмоса и ланкийскими университетами и инициировала проведение встреч.

Во время встречи стороны также отметили важность и приоритетность подписания совместного заявления об активизации деятельности по сотрудничеству в области подготовки кадров между Корпоративной Академией Роскосмоса и Министерством (высшего) образования Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

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