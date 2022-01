28.01.2022 Tarcza Antyinflacyjna – wzór informacji i zakres

Source: Government of Poland in Polish

Uchwalona przez Sejm Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.

To paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna.

Ponadto wprowadzi ona zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej.

Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r.

Zakres Tarczy 2.0. – dodatkowe wyjaśnienia

Ministerstwo Finansów przypomina, że obniżka stawki VAT dotyczy paliw silnikowych, tj. oleju napędowego, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, benzyny silnikowej, gazu skroplonego LPG, wykorzystywanych do napędu pojazdów silnikowych, które to zostały objęte preferencjami w zakresie podatku akcyzowego w rządowej tarczy antyinflacyjnej.

Wsparciem Tarczy 2.0. objęta jest także sprzedaż energii elektrycznej, również na stacjach paliw z przeznaczeniem do ładowania pojazdów elektrycznych. Zgodnie z wytycznymi Komitetu VAT UE z 1 grudnia 2021 r. takie transakcje są traktowane jako dostawy towaru, więc jako dostawy energii objęte będą obniżoną stawką VAT.

Zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%, tj. m.in.:

mięso i ryby oraz przetwory z nich;

produkty mleczarskie;

warzywa i owoce i przetwory z nich;

zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze;

niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Więcej informacji o Tarczy 2.0.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców – wzór

W związku z wejściem w życie Tarczy 2.0. przedsiębiorcy muszą również umieścić w sklepie lub na stacji paliw (przy kasie rejestrującej) czytelną informację, że dla tych towarów zostały obniżone stawki VAT. W przypadku sprzedawców gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej informacje o tym muszą być każdorazowo dołączane do faktur lub innych dokumentów, z których wynika zapłata należności za te towary.

Ministerstwo Finansów opracowało wzór informacji, którą sprzedawca zamieszcza przy kasie rejestrującej w przypadku sprzedaży towarów, dla których Tarcza 2.0. obniża stawki VAT.

