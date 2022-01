28.01.2022 Kup e-bilet autostradowy w sklepie na etoll.gov.pl

Source: Government of Poland in Polish

Uruchomiliśmy sprzedaż e-biletu autostradowego na etoll.gov.pl.

To kolejny kanał dystrybucji e-biletu i duże ułatwienie dla kierowców.

Do systemy dołączają też kolejni partnerzy. e-bilet kupisz również na stacjach Lotos.

Sklep jest dostępny na stronie etoll.gov.pl z poziomu strony startowej w kafelku „Sklep e-bilet autostradowy” oraz w zakładce dla pojazdów lekkich, jako pierwsza podzakładka w e-bilecie autostradowym.

To kolejny kanał dystrybucji e-biletu autostradowego i jedna z najprostszych form zakupu, która nie wymaga instalacji żadnej aplikacji, logowania się, czy podawania danych personalnych.

Kupując e-bilet autostradowy wystarczy, że podasz numer rejestracyjny i rodzaj pojazdu, planowaną datę rozpoczęcia przejazdu odcinkiem autostrady płatnej oraz odcinek autostrady, którym zamierzasz się poruszać.

e-bilet jest ważny 48 godzin i zapłacisz za niego kartą płatniczą lub BLIKiem. W sklepie internetowym sprawdzisz też ważność zakupionych e-biletów autostradowych oraz możesz je zwrócić przed zadeklarowaną godziną rozpoczęcia przejazdu. Pamięta, że bilety kupione w aplikacjach partnerów lub stacjonarnie na stacjach paliw możesz zwrócić jedynie korzystając z tych samych kanałów dystrybucji za pośrednictwem których zostały kupione.

e-bilet autostradowy należy nabyć przed rozpoczęciem przejazdu płatnym odcinkiem autostrady A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i Policji oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego braku ważnego e-biletu autostradowego lub braku prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniających przekazywanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL, kierujący pojazdem podlega karze grzywny w wysokości 500 zł.

W szczególnych przypadkach możliwy jest zakup e-biletu z datą wsteczną. Musi to nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia przejazdu. Trzeba jednak pamiętać, że przejazd bez wniesienia opłaty może skutkować zatrzymaniem pojazdu do kontroli i nałożeniem wyżej wspomnianej kary.

Kolejni partnerzy dołączają do systemu e-TOLL

e-bilet autostradowy dystrybuowany już jest przez 6 partnerów:

elektronicznie (aplikacje: Autopay, mPay, Spark, ORLEN PAY, mFlota, SkyCash),

stacjonarnie na stacjach sieci PKN ORLEN i LOTOS

Lista partnerów e-TOLL i stacjonarna sieć sprzedaży e-biletu autostradowego dostępna na etoll.gov.pl i nie jest zamknięta. Szef KAS prowadzi rozmowy z kolejnymi przedsiębiorcami zainteresowanymi dystrybucją e-biletów autostradowych w swojej sieci stacjonarnej lub w aplikacjach.

Podniesione szlabany usprawniły ruch

Manualny system poboru opłat został wygaszony 30 listopada 2021 r. Od ponad miesiąca kierowcy nie muszą się zatrzymywać przed wjazdem i podczas zjazdu z odcinków A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. Zmieniona organizacja ruchu sprawdziła się – kierowcy oszczędzają dużo czasu i już powoli zapominają o korkach, jakie spotykali w okresach wzmożonego ruchu na tych odcinkach autostrad.

