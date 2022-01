28.01.2022 Inauguracja kampanii „Fejkoodporni”

Source: Government of Poland in Polish

“Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest dbałość o bezpieczeństwo. Zarówno w wymiarze militarnym, jak i w wymiarze informacyjnym. Pamiętamy o tym, że w doktrynach wojennych Rosji dezinformacja stanowi bardzo ważny element. W związku z tym, podjęliśmy działania, których celem jest przeciwstawianie się dezinformacji. Naszym zadaniem jest stworzenie mechanizmów, które pozwolą na rozróżnianie informacji prawdziwych od informacji fałszywych. Mechanizmów, które pozwolą przeciwdziałać dezinformacji, przeciwdziałać fakenewsom” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas inauguracji kampanii społecznej pod hasłem Fejkoodporni.

W piątek 28 stycznia. br. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej zainaugurował on-line kampanię społeczną pod hasłem „Fejkoodporni”.

“Nasza kampania informacyjna „Fejkoodporni” skierowana jest do żołnierzy Wojska Polskiego, ale także do całej opinii publicznej dlatego, że musimy pamiętać o charakterze tych zagrożeń. Chcemy, aby badania dziś przedstawione, które stanowią kompleksową analizę podatności, były jednocześnie fundamentem do jeszcze bardziej skutecznej walki z dezinformacją”

– mówił minister.

Kampania organizowana przez Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej i Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej ma pomóc uświadomić, czym jest dezinformacja i fake news, jakie stwarzają zagrożenia, jak się przed nimi bronić oraz jak chronić siebie i bliskich.

“Z całą pewnością możemy stwierdzić, że sprawnie używana dezinformacja może wyrządzać szkody porównywalne do ataków tradycyjnych. Ostatnie miesiące, a więc epidemia oraz atak hybrydowy jaki dotknął Polskę stanowią olbrzymie wyzwanie dla naszego państwa ale są też jednocześnie realnym środowiskiem do tworzenia dezinformacji, do tworzenia fake newsów”

– mówił podczas inauguracji kampanii minister.

Szef MON zaznaczył, że żołnierze Wojska Polskiego, oprócz tego, że mierzą się z falą nielegalnej imigracji, musza mierzyć się z falą prowokacji białoruskich służb.

“Poddawani są dezinformacji, poddawani są atakom informacyjnym”

– podkreślił minister.

Podczas konferencji w Akademii Sztuki Wojennej zaprezentowano raport na temat podatności na dezinformację. Prezentacji towarzyszyły panele dyskusyjne ekspertów. Na temat zagrożeń informacyjnych i sposobów przeciwdziałania im dyskutowali przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki, Wojska Polskiego, mediów oraz ośrodków badawczych.

“Dezinformacja wszystkich nas dotyka. Jest właściwie jak owad, który się rozprzestrzenia, który jest poza nasza kontrolą. Dezinformacji ulegamy wszyscy i wszyscy możemy ją nieświadomie rozpowszechniać. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja pozwoli wypracować rozwiązania, które z kolei pozwolą na jeszcze bardziej skuteczniejszą walkę z dezinformacją. Dezinformacja nie lubi prawdy, mija się z prawdą, a my powinniśmy robić wszystko, aby tę prawdę widzieć, promować i przekazywać dalej.

– mówiła Agnieszka Glapiak, dyrektor CO MON.

W kampanii „Fejkoodporni” zależy nam, aby uświadomić społeczeństwo jak często mamy do czynienia z dezinformacją i jak ona może nas każdego dnia pokonywać”

– podkreśliła dyrektor CO MON.

***

Przygotowany na zlecenie Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej raport miał na celu zbadanie podatności na dezinformację w różnych sytuacjach i miejscach.

Badania przeprowadzono w dniach 6-10 grudnia 2021 r. czyli tuż po zakończeniu stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Te same pytania dotyczące postrzegania zarówno fake newsów, jak i prawdziwych informacji dotyczących sytuacji na granicy zadano osobom zamieszkującym strefę objętą stanem wyjątkowym oraz innych regionów Polski. Zbadano również stopień zaufania do przekazów medialnych, znajomość sytuacji na granicy, postrzegania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzono pogłębione wywiady wśród mieszkańców stanu wyjątkowego dotyczące ich odbioru konfliktu na granicy polsko-białoruskiej.

>>> BADANIE PODATNOŚCI NA DEZINFORMACJĘ

MIL OSI