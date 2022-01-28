Э. Исаков обсудил с представителями общественности Югры вопросы развития спортивной отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил в качестве эксперта на межрегиональном образовательном роуд-шоу в Ханты-Мансийске.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в межрегиональном образовательном роуд-шоу для специалистов спортивной отрасли в Ханты-Мансийске.

Участниками этого мероприятия также стали представители Государственной Думы, федеральных и региональных органов власти, научно-педагогического сообщества, бизнесмены, инвесторы и общественные деятели.

Необходимо создать эффективные механизмы, которые будут содействовать выполнению поручений Президента РФ и достижению стратегических целей по вовлеченности россиян в физическую культуру и спорт

По мнению Эдуарда Исакова, важно, что инициированное Министерством спорта России роуд-шоу, состоялось именно в Югре. «Здесь накоплен богатый опыт по управлению и развитию отрасли физкультуры и спорта, в том числе адаптивного. В Югре занимается много талантливых спортсменов, которые представляют страну на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. На образовательных площадках состоялся конструктивный диалог, федеральные эксперты вместе со спортивным сообществом Югры обсудили насущные темы в области спорта. Острые дискуссии в рамках стратегических сессий вызвали вопросы, связанные с инициативами по доработке законодательства в области спорта», — отметил сенатор.

Эдуард Исаков принял участие в заседании Межрегионального образовательного роуд-шоу

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Эдуард Исаков принял участие в заседании Межрегионального образовательного роуд-шоу

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Эдуард Исаков принял участие в заседании Межрегионального образовательного роуд-шоу

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«Необходимо создать эффективные механизмы, которые будут содействовать выполнению поручений Президента РФ и достижению стратегических целей по вовлеченности россиян в физическую культуру и спорт», — подчеркнул Эдуард Исаков.

По его словам, озвученные участниками мероприятия предложения и замечания вошли в итоговую резолюцию, которая будет направлена в профильное федеральное ведомство.

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