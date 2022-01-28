С. Митин рассказал о развитии охотничьего хозяйства и рыбохозяйственного комплекса Новгородской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии весенней сессии Новгородской областной Думы.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в открытии весенней сессии областной Думы.

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Сенатор выступил в ходе рассмотрения темы «Охотничье хозяйство и рыбохозяйственный комплекс Новгородской области: состояние и перспективы развития».

Сергей Митин, в частности, проинформировал областных депутатов о планируемой разработке законодательной инициативы, затрагивающей порядок лова рыбы в озере Ильмень.

Сенатор также подробно рассказал о деятельности профильного Комитета Совета Федерации и своей работе как сенатора.

По предложению председателя Новгородской областной Думы Юрия Бобрышева Сергей Митин взял на сенаторский контроль обсуждение законопроекта, согласно которому предлагается наделить Федеральную налоговую службу правом блокировать имущество по итогам камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. Документ был внесен Правительством РФ. Решено совместно с депутатами Новгородской областной Думы обсудить предлагаемые изменения федерального законодательства.

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