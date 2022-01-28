Сенаторы приняли участие в обсуждении доклада о ходе процедуры мониторинга ПАСЕ за январь-декабрь 2021 года

Source: Russia – Council of the Federation
На пленарном заседании выступили И. Рукавишникова и А. Башкин.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области и член этого Комитета Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области выступили на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в рамках дебатов по докладу «Ход процедуры мониторинга Ассамблеи (январь-декабрь 2021 г.)». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
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Ирина Рукавишникова отметила, что к Российской Федерации нет ни одной претензии по поводу выполнения тех обязательств, которые она добровольно приняла на себя на основании Заключения ПАСЕ №193 (1996) и в отношении которых должны проводиться мониторинговые процедуры. «Это означает, что де-факто Россия давно выполнила взятые на себя обязательства и де-юре должна перейти в режим «постмониторингового» диалога».
В то же время, по словам сенатора, вызывает разочарование факт ежегодного неправомерного расширения перечня «вступительных обязательств» России за счет включения вопросов сиюминутной повестки, непроверенной и несоответствующей действительности информации.
Один из примеров фейковой информации – искаженная интерпретация закона об иноагентах, при том, что аналогичные законы действуют во многих странах.
Ирина Рукавишникова напомнила, что закон об иноагентах предусматривает раскрытие информации о факте получения кандидатами финансирования из зарубежных источников. «То есть создает условия прозрачности и доступности этой информации для избирателей. Избиратели заслуживают того, чтобы знать правду о деятельности кандидатов на выборах», — указала сенатор.
Участие сенаторов РФ в пленарном заседании ПАСЕ
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Сергей Кисляк
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Участие сенаторов РФ в пленарном заседании ПАСЕ
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Владимир Круглый
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Вячеслав Тимченко
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Участие сенаторов РФ в пленарном заседании ПАСЕ
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Ирина Рукавишникова
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Александр Башкин
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Участие сенаторов РФ в пленарном заседании ПАСЕ
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В своем выступлении она также подняла вопрос о необходимости пересмотра системы мониторинга. «Мы давно и последовательно предлагаем перейти от странового мониторинга к тематическому. Тогда начнет преобладать подлинный принцип равенства для всех 47 государств Совета Европы, исчезнут унизительные маркеры уровней демократии для государств внутри нашей Организации. У всех стран на территории Ассамблеи появится больше поводов уделить пристальное внимание внутригосударственным вопросам защиты интересов граждан и общечеловеческих ценностей, не замалчивая проблемы и не оставаясь в стороне от этого процесса», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.
Александр Башкин в своем выступлении согласился с тем, что процедура мониторинга ПАСЕ необходима, поскольку она позволяет не только контролировать исполнение обязательств странами, но и помогает им улучшать свое законодательство.
«Но здесь есть два важных обстоятельства. Первое — наше государство выступает за тематический, а не страновой мониторинг. Иначе одни страны будут в процедуре вечно, а другие в нее не попадут никогда. Второе — выводы мониторинга должны стремиться не просто к перечислению проблем, но и к подаче информации с учетом реального положения вещей и здравого смысла», — заявил сенатор.
Кроме того, Александр Башкин представил поправки российской делегации к докладу, в которых еще раз привлек внимание коллег к нарушению прав человека на Украине, а именно: преследованию политических оппонентов властей, гонениям на журналистов за их альтернативные взгляды, закрытию оппозиционных телеканалов, блокированию неугодных правительству интернет-ресурсов.
Сенатор призвал Ассамблею осудить политику Украины, нацеленную на уничтожение многоязычия в стране, и нарушение международно-правовых обязательств по соблюдению языковых прав русского населения и национальных меньшинств.
Александр Башкин в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине является внутригосударственным, и заявил, что Ассамблея должна призвать эту страну вернуться к реализации Минских соглашений как единственному способу мирного урегулирования конфликта.