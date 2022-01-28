Source: Russia Federal Space

РКК Энергия. Полезная нагрузка корабля «Прогресс МС-19» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-19

28.01.2022 12:05

Полезная нагрузка корабля «Прогресс МС-19»

На техническом комплексе площадки № 254 космодрома Байконур завершается основной этап загрузки грузового корабля «Прогресс МС-19» оборудованием и материалами, предназначенными для доставки на Международную космическую станцию по программе 80-й миссии снабжения.

В течение недели на рабочем месте корабля «Прогресс МС-19» специалисты РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили погрузочные работы общим объемом 1 500 кг, а затем приступили к подготовке корабля к топливозаправочным операциям. В состав доставляемых грузов входит бортовая ресурсная аппаратура российского сегмента МКС, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля «Наука», расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды и стандартные рационы питания для членов экипажа 66-й основной экспедиции. Также на станцию отправится комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов:

Укладки «Нейролаб» для проведения серии медицинских экспериментов «Пилот-Т» по изучению влияния факторов длительного космического полета на качество профессиональной деятельности космонавтов;

укладки «Воздух» и «Поверхность» для проведения эксперимента «Асептик» по разработке средств обеспечения стерильности при выполнении биоэкспериментов в условиях космического полета;

укладка «Биопробы» для проведения эксперимента «Биодеградация» по исследованию влияния микрофлоры на конструкционные материалы в условиях космоса и разработки методов биологической безопасности космических аппаратов;

укладка «Биомодуль» для проведения эксперимента «Фотобиореактор» по исследованию возможности получения продуктов питания и кислорода из фотосинтетической микроводоросли спирулина в условиях невесомости;

укладка «МСК-2» для проведения биотехнологического эксперимента по изучению влияния факторов космического пространства на выращивание культур стволовых клеток;

укладки «Чашки» и «Пробирки» для проведения эксперимента «Биомаг-М» по изучению влияния факторов космического пространства на свойства биоорганизмов при экранировании магнитного поля Земли;

укладки «БОП», «ПМ» и «ПС» для проведения эксперимента «Каскад» по разработке эффективных методов биотехнологического производства клеточных культур в условиях микрогравитации;

укладки «Пробиовит» для разработки технологии производства фармакологических продуктов с иммуномодулирующими свойствами в условиях микрогравитации.

Кроме того, в грузовом отсеке корабля «Прогресс МС-19» находятся шесть малых космических аппаратов класса «кубсат» «ЮЗГУ-55» № 5-10, разработанных Юго-западным государственным университетом и предназначенных для запуска с борта МКС в процессе внекорабельной деятельности по программе научно-образовательного эксперимента «Радиоскаф».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на февраль 2022 года с космодрома Байконур.

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