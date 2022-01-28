О. Алексеев: В Саратовской области в 2023 году должны быть обеспечены жильем все дети-сироты, стоящие в очереди на его предоставление

Source: Russia – Council of the Federation

Благодаря совместной работе депутатов и органов власти всех уровней поставленная задача будет решена, считает парламентарий.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район. Сенатор принял участие во встрече с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на которой обсуждался жилищный вопрос.

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Олег Алексеев рассказал, что в Саратовской области поставлена задача в 2023 г. закрыть очередь для предоставления жилья детям-сиротам. «Сейчас в регионе состоит на учете 5715 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У 4252 возникло право на получение жилья. Планируется, что в текущем году 1450 человек смогут въехать в собственные квартиры», — отметил парламентарий.

По его словам, в Саратовской области в 2022 г. на приобретение жилых помещений и предоставление социальной выплаты предусмотрено 2,251 млрд руб., из них 224,3 млн руб. — средства из федерального бюджета.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район

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Сенатор проинформировал, что на последнем заседании областной Думы депутаты приняли поправки в законы, направленные на обеспечение жильем граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменения обеспечивают дополнительные гарантии для детей-сирот. «Теперь при получении квартиры или сертификата на ее приобретение дети-сироты будут получать выплату в 20 тысяч рублей на обустройство жилья вне зависимости от возраста. Раньше получить «подъёмные» могли только ребята до 23 лет. Также детям дается право участвовать в программе социальной ипотеки вне зависимости от того, нуждаются они в улучшении жилищных условий или нет», — пояснил Олег Алексеев.

По итогам встречи парламентарий отметил, что многие дети-сироты недостаточно осведомлены о своих правах, до них не доходит информация о льготах, которыми могут пользоваться. «Необходима обратная связь с ребятами, постоянный диалог, чтобы их жилищный вопрос решался без затруднений. Благодаря совместной работе депутатов и органов власти всех уровней поставленная задача должна быть решена».

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