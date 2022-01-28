Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Энергомаш#Игорь Арбузов#От первого лица28.01.2022 17:00

От первого лица: Игорь Арбузов о работе НПО Энергомаш в 2021 году

Генеральный директор Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Игорь Арбузов в интервью программе Роскосмоса «Большой космос» рассказал об итогах работы предприятия в 2021 году.

«Вся команда НПО Энергомаш работала слаженно и нам удалось добиться серьезных успехов. Мы выполнили обязательства перед нашими заказчиками и продолжили развивать проекты по цифровому развитию, реконструкции испытательной базы и совершенствованию технического вооружения наших цехов и технологий», — сказал он.

По его словам, предприятие практически полностью перешло на цифровое проектирование и производство. В прошлом году двигатели разработки и производства интегрированной структуры НПО Энергомаш использовались в 25 пусках российских ракет-носителей — «Союз-2», «Протон-М» и «Ангара-А5», четырех пусках американской ракеты Atlas-5 и двух пусках ракеты Antares.

«В 2021 году закончилось формирование интегрированной структуры ракетного двигателестроения. Последнее предприятие — Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева — было включено в контур интегрированной структуры», — отметил Игорь Арбузов.

Он также рассказал, что в прошлом году НПО Энергомаш успешно провело первые испытания двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты «Союз-5», и поставило первый такой двигатель для стендовых испытаний в составе первой ступени.

Среди ближайших задач предприятия Игорь Арбузов выделил поставку двигателя РД-171МВ для летных испытаний и завершение создания конструкторской документации на двигатель РД-191М для ракеты «Ангара-А5М».

Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности, занимающееся разработкой и изготовлением жидкостных ракетных двигателей. Среди них — двигатель РД-191 для ракет-носителей семейства «Ангара», РД-171МВ — для ракеты «Союз-5», РД-180 и РД-181 — для американских ракет Atlas-5 и Antares.

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