Минэнерго России заключило инвестиционные соглашения о создании новых нефтехимических мощностей с ПАО «СИБУР Холдинг»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 января. – Минэнерго России заключило инвестиционные соглашения о создании новых нефтехимических мощностей с тремя предприятиями ПАО «СИБУР Холдинг» – ООО «ЗапСибНефтехим», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». В рамках соглашений нефтехимическими предприятиями запланированы ввод и реконструкция ряда технологических установок, связанных с производством товаров нефтехимии.

Для заключения инвестиционных соглашений, нацеленных на развития нефтехимического производства в России, в октябре 2020 года были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье.

Ввод новых мощностей на предприятиях компании окажет значительное положительное влияние на развитие нефтехимического комплекса Российской Федерации, в частности поспособствует импортозамещению нефтехимической продукции, продуктов мало- и среднетоннажной химии на внутреннем рынке Российской Федерации, а также росту несырьевого неэнергетического экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперации и экспорт». Минимальный гарантированный объём инвестиций в установки, связанные с производством товаров, являющихся продукцией нефтехимии в рамках указанных соглашений с 2022 по 2027 год включительно составит не менее 395 млрд рублей для получения максимально предусмотренного объема государственной поддержки.

Растущий спрос на нефтехимическую продукцию на основных экспортных направлениях, вкупе с высокой конкурентоспособностью российской продукции за счет низкой себестоимости добычи природного газа открывают высокие перспективы для развития нефтегазохимии.

Так, в соответствии с целевыми показателями обновлённого Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, объём производства нефтегазохимического сырья с 2021 года к 2030 год вырастет в 1,5 раза – с 44,8 до 66,2 млн тонн соответственно, а доли его переработки предприятиями нефтехимической промышленности увеличится еще выше – почти в 1,6 раза, с 29,8% до 46,5%. В первую очередь, это позволяет увеличить выпуск крупнотоннажных полимеров – полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида (ПВХ), полистирола и прочих.

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