К. Косачев и С. Мартынов приняли участие в ряде мероприятий в Республике Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы встретились с региональными общественными деятелями, а также провели прием граждан.

Заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе работы в регионе приняли участие в совещании под руководством главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева.

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Мероприятие было посвящено вопросам повышения эффективности управления имущественным комплексом субъекта РФ. Также особое внимание было уделено перспективам развития железнодорожной инфраструктуры на территории Республики Марий Эл.

В ходе рабочей поездки парламентарии встретились с региональными общественными деятелями, а также провели прием граждан, на котором были подняты темы социально-экономического характера.

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