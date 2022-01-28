Д. Гусев обсудил перспективы развития туризма в Ненецком автономном округе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с руководителем одной из туристических компаний.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа (НАО) Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе встретился с руководителем одной из туристических компаний Юрием Тюлюбаевым.

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В ходе беседы обсуждались перспективы туризма в стране, потенциал и туристическая привлекательность Арктической зоны РФ и Ненецкого АО.

Сенатор отметил, что в прошедшие новогодние каникулы в регионе побывало более 250 организованных туристов из разных уголков России, Франции, Испании, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов.

Денис Гусев сообщил, что в НАО реализуется комплекс мер государственной поддержки субъектов туристской отрасли. Благодаря этому создано несколько туристических маршрутов по региону, включающих экомаршрут по территории музея-заповедника «Пустозерск», вертолетный тур, спуски на плавательных средствах по рекам, трекинг по местности и этнопутешествие в кочевое стойбище оленеводов.

Денис Гусев провел встречу с руководителем одной из туристических компаний

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Денис Гусев провел встречу с руководителем одной из туристических компаний

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Денис Гусев провел встречу с руководителем одной из туристических компаний

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Денис Гусев провел встречу с руководителем одной из туристических компаний

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Денис Гусев провел встречу с руководителем одной из туристических компаний

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Денис Гусев провел встречу с руководителем одной из туристических компаний

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«Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации — национальный приоритет, который федеральный центр готов поддерживать. Повышение туристской привлекательности Ненецкого АО, создание конкурентоспособного турпродукта удовлетворяет спрос россиян и иностранцев в качественных услугах, а также вносит вклад в социально-экономическое развитие региона. Вместе с тем, развитие туризма в Арктической зоне РФ должно быть разумным, чтобы не нанести разрушающего воздействия на хрупкие экосистемы Заполярья», — сказал сенатор.

Денис Гусев поблагодарил руководителя туристической компании за вклад в реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», высокое качество предоставляемых услуг.

Как отметил Юрий Тюлюбаев, туристов привлекают нетронутые цивилизацией арктические просторы, экстремальные снегоходные туры по тундре, северное сияние, ночевки в ненецком жилище – чуме, знакомство с культурой и обычаями коренных малочисленных народов Севера, экологически чистые продукты питания.

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