Source: Russia – Council of the Federation

С 1 февраля часть социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 8,4 процента, отметила сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области назвала индексацию социальных выплат и пособий последовательным продолжением социально ориентированной государственной политики.

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По ее словам, в 2022 году законодательные и исполнительные органы власти, включая Совет Федерации, продолжат реализацию социальных законодательных инициатив.

Она напомнила, что ранее были проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам на 8,6 процентов, теперь увеличится размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве.

По мнению Галины Кареловой, адаптация социальных гарантий и мер поддержки граждан в соответствии с текущей экономической обстановкой является безусловным обязательством государства. «В этот перечень включены люди с ограничениями по здоровью, граждане, которые посвятили себя работе на благо страны, а также молодые семьи, имеющие все перспективы внести существенный вклад в развитие различных сфер общественной жизни России».

Галина Карелова обратила внимание на увеличение материнского капитала. По ее словам, индексация с 484 тыс. руб. до 524 тыс. руб. на первого ребенка, а также до 693 тыс. руб. на второго и последующих детей окажет гражданам весомую помощь в вопросах улучшения жилищных условий и образования, также средства могут быть потрачены на другие нужды, определенные законодательством.

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