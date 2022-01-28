В. Тимченко: В Кировской области сохраняются меры поддержки налогоплательщиков

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального Законодательного Собрания.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в ходе рабочей поездки в Киров принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания.

По Кировской области, льготными налоговыми ставками, сохраняющимися на уровне 2021 года, смогут воспользоваться почти 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства

По словам сенатора, депутаты приняли ряд значимых для области законов, в частности, «Об установлении на территории Кировской области на налоговый период 2022 года налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Документ является направлен на поддержку налогоплательщиков в период восстановления экономики от негативных последствий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. «По расчетам Управления федеральной налоговой службы по Кировской области, льготными налоговыми ставками, сохраняющимися на уровне 2021 года, смогут воспользоваться почти 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Для региональных музеев, кинотеатров, предприятий общественного питания, гостиниц и многих других такая поддержка необходима, чтобы остаться «на плаву», сохранить рабочие места», – добавил парламентарий.

Вячеслав Тимченко в ходе рабочей поездки в Киров принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания

Комментируя итоги работы областного Законодательного Собрания, Вячеслав Тимченко особо отметил решение коллег поддержать предложение Вятскополянской городской Думы о присвоении городу Вятские Поляны почетного звания «Город трудовой доблести» и обратиться к Президенту РФ с соответствующим ходатайством.

«Уроженцы Вятских Полян героически проявляли себя в сражениях Великой Отечественной войны и столь же самоотверженно вносили свой вклад в приближение Победы на трудовом фронте, выхаживая раненых в городском эвакуационном госпитале, обеспечивая армию оружием и продовольствием», – подчеркнул Вячеслав Тимченко.

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