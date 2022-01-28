В СФ состоялось совещание, посвященное воспроизводству плодородия земель и безопасному обращению с агрохимикатами

Source: Russia – Council of the Federation

Провел мероприятие А. Майоров.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание, посвященное вопросам реализации законодательства в сфере воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

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В обсуждении приняли участие сенаторы РФ Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Александр Двойных, ДвойныхАлександр Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Александр Наролин, НаролинАлександр Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области аудитор Счётной палаты Сергей Мамедов, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, региональных органов государственной власти, эксперты.

Одним из условий поддержания должного уровня плодородия почв является научно обоснованное использование минеральных и органических удобрений

Алексей Майоров отметил, что в последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует значительные успехи по решению задачи обеспечения продовольственной безопасности. Россия достигла ее пороговых значений практически по всем ключевым направлениям. Сенатор подчеркнул, что одним из условий поддержания должного уровня плодородия почв является научно обоснованное использование минеральных и органических удобрений. Он напомнил, что тема обеспечения плодородия земель обсуждалась на заседании Президиума совета законодателей 18 декабря 2020 года. Был отмечен ряд проблем: отсутствие полной и достоверной информации о сельхозземлях, их границах и качественных характеристиках, единой федеральной информационной системы, неэффективность землеустройства как комплекса мероприятий по изучению состояния почв, планированию и организации их использования и охраны. Среди проблем — неиспользование по назначению таких земель и последующее ухудшение их состояния, недостаточное нормативно-правовое регулирование своевременного выявления изменения состояния плодородия почв. Законодательно не определено понятие почвы.

Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Александр Наролин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров отметил, что ряд этих вопросов уже нашли свое решение в новейших правовых актах. Так, принят Федеральный закон, установивший основы ведения государственного реестра и государственного мониторинга таких земель. Утверждена Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ. Принят ряд федеральных законов в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В современном законодательстве реализуются цели снижения оборота контрафактных пестицидов и агрохимикатов, нагрузки на окружающую среду и повышения безопасности получаемой сельскохозяйственной продукции.

Алексей Майоров проинформировал, что в период весенней сессии 2022 года в повестке Совета Федерации заявлен ряд парламентских мероприятий «земельной» проблематики.

Так, 28 марта в палате планируется проведение «открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом, на котором особое внимание будет уделено вопросам земельного надзора. В апреле на площадке Государственного университета по землеустройству состоятся парламентские слушания «Землеустроительное обеспечение вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения».

Антон Кармазин сообщил, что в 2021 году выявлено нарушений обязательных требований земельного законодательства на общей площади более 627 тысяч га, пресечено более 14 тысяч правонарушений. Наиболее распространенными остаются нарушения, выраженные в бездействии правообладателей, повлекшие зарастание сорной древесной и кустарниковой растительностью земель сельхозназначения и, как следствие, неиспользование из по назначению. Он также затронул тему безопасного обращения с пестицидами.и агрохимикатами. Работа ведется по трем направлениям: контроль при ввозе, соблюдение гражданами и юридическими лицами регламентов их применения, международное сотрудничество в этой сфере.

Выступление Сергея Мамедова было посвящено совершенствованию земельной политики, формированию полноценной информации о плодородии земель сельхозназначения и состоянии мелиоративного комплекса. Он подчеркнул, что проблема рационального использовании таких земель находится в постоянном фокусе внимания Счетной палаты.

По итогам совещания будут подготовлены рекомендации Правительству РФ, федеральным и региональным органам исполнительной власти.

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