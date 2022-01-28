В. Матвиенко обсудила с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан М. Ашимбаевым вопросы межпарламентского взаимодействия

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе телефонного разговора затронута тема подготовки мероприятий МПА СНГ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела телефонный разговор с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

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В частности, была затронута тема подготовки предстоящих мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Планируется, что торжественное заседание, посвященное 30-летию Ассамблеи, пройдет в Алма-Ате в марте этого года.

Также Валентина Матвиенко поздравила Маулена Ашимбаева с днем рождения.

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