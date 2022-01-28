Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика28.01.2022 08:31

Впервые за рулем планетохода

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер впервые управлял планетоходом — специальным тренажером, который разработали специалисты Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Имитатор транспортного средства для передвижения по поверхности Луны предназначен для подготовки космонавтов к выполнению перспективных программ, которые предусматривают освоение других планет.

Управление планетоходом стало новым элементом научного эксперимента «Созвездие ЛМ». Сначала тренажер осваивали космонавты, включенные в экипажи ближайших на тот момент экспедиций на Международную космическую станцию. Так, например, в числе первых были Антон Шкаплеров и его дублер Олег Артемьев. Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин раньше других смог принять участие в послеполетных экспериментах на планетоходе, потому что его космическая экспедиция длилась всего двенадцать дней.

Постепенно новый тренажер осваивают и другие космонавты. Своими впечатлениями о своем дебютном заезде поделился Иван Вагнер.

«К управлению любым транспортным средством сначала надо привыкнуть. Сегодня было первое обучающее занятие. Я передвигался по трассе, разворачивался, парковался и выполнял другие задачи. В целом, можно сказать, привыкал к управлению планетоходом. Пока не требуется надевать скафандр, но на следующем этапе тренировки будут проходить с использованием скафандра «Сокол», — рассказал Иван Вагнер.

До назначения в экипаж космонавты поддерживают полученные навыки. Заключительные этапы исследования качества выполнения ими операторской деятельности, в том числе и на планетоходе, проводятся до и после полета в космос. Специалисты определяют, как факторы космического полета повлияли на способность космонавта двигаться, управлять техникой, выполнять различные задачи.

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