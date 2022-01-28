Более 140 тысяч сотрудников российских предприятий вовлечены в регулярные занятия спортом

Source: Russia Ministry of Sport

В 2021 году НО «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта» совместно с ВФСО «Трудовые резервы» запустили проект «Производственная гимнастика. Перезагрузка», который был реализован в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Основной целью проекта стало создание обширной информационно-методической базы, позволяющей внедрить производственную гимнастику фактически в каждом трудовом коллективе страны.

В рамках проекта было выпущено методическое пособие, подробно описывающее порядок выполнения упражнений, разработанных сразу для четырёх групп сотрудников, опираясь на особенности их труда: сотрудники офиса; водители и те, чья деятельность связана с управлением механизмами; сотрудники конвейерных производств; работники тяжелого физического труда.

Отдельный блок занятий посвящен незаметной гимнастике – ряду упражнений, позволяющих снять нагрузку с мышц незаметно для окружающих. Данные упражнения подходят абсолютно всем.

Разработанная информационно-методическая база включает в себя видео- и аудио- уроки, делающие занятия еще более доступными и удобными. Каждый сотрудник имеет возможность запустить урок со своего мобильного устройства и размяться в подходящее именно для него время.

Сайт начал свою работу 15 декабря 2021 года. Через две недели после запуска материалы скачали свыше 200 организаций из 48 субъектов Российской Федерации, а общий охват сайта составил более 140 тысяч сотрудников.

Проект продолжит свое развитие и будет дополнен упражнениями по запросам участников, для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте. В настоящее время идет обсуждение разработки комплексов упражнений для бортпроводников и сотрудников медицинских учреждений.

Пресс-служба Минспорта России

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